Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy

Celníci, podle nichž se jednalo o zcela náhodnou kontrolu, vozidlo zastavili na odstavné ploše před tunelem Prackovice ve směru na Ústí nad Labem. Za volantem seděl pětatřicetiletý muž.
|
„Na standardní dotaz hlídky, zda převáží cigarety, alkohol nebo omamné a psychotropní látky, odpověděl záporně. Při následné kontrole vozidla však celníci v zavazadlovém prostoru objevili papírovou krabici, v níž byl uložen chlebník. Uvnitř se nacházela igelitová taška s obdélníkovým balíčkem pečlivě zabaleným do plastové fólie. Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na detekci omamných a psychotropních látek,“ uvedla mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.
Za pomoci drogové jehly celníci ověřili, že balíček obsahuje bílý prášek. Orientační test pak potvrdil přítomnost kokainu. „Muž i zajištěná látka byli poté předáni výjezdové skupině služby kriminální policie a vyšetřování v Litoměřicích k dalšímu šetření,“ podotkla Fajstavrová.
Policisté, kteří dorazili na místo, zajistili důkazy a vážením zjistili, že jde o rovný kilogram kokainu. „Byl určen k další distribuci na drogové scéně,“ poznamenal policejní mluvčí David Novák.
Kriminalisté už šoféra obvinili ze spáchání trestného činu souvisejícího s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v odstavci, kde hrozí až desetiletý trest vězení. Soud muže zároveň poslal do vazby.