Dálnice D8 spolkne další stamiliony. Modernizace omezí řidiče na tři měsíce

„Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy v režimu 2 + 2, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení,“ říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Díky modernizaci vznikne na D8 mezi 18. a 48. kilometrem nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Stavbaři zmodernizují i technologie pro řízení a dohled nad provozem, v některých úsecích dálnice vymění středová svodidla a upraví přejezdy ve středním dělicím pásu.
„Úpravy, které potrvají tři měsíce, přispějí k bezpečnějšímu cestování po dálnici a vyjdou na 398 milionů korun. ŘSD v posledních letech dálnici D8 postupně modernizuje. Loni se dělala vůbec první rozsáhlá oprava úseku přes České středohoří. Zahrnovala modernizaci tunelů Panenská a Libouchec i obnovu vozovky v celkové délce 18 kilometrů, náklady přesáhly 1,2 miliardy korun,“ doplňuje mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Omezení čekají řidiče i jinde než na D8. Příští týden se v Lovosicích začne stavět nová kruhová křižovatka, a to na křížení silnice I/15 a Terezínské ulice. Práce omezí dopravu do konce listopadu. Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu vedena po silnici III/00817 od okružní křižovatky u Kauflandu směrem na Libochovice, dále na silnici II/247 (nájezd k dálnici D8) a okružní křižovatku u Prosmyka pak zpět do ulice Terezínská v Lovosicích.
Od minulého pondělí také probíhá hlavní etapa výstavby nové okružní křižovatky u Chlumce na Ústecku, a to v místě napojení ulice U Dálnice na silnici I/30. Kvůli výstavbě okružní křižovatky musejí řidiči počítat s několika dopravními omezeními, mimo jiné s uzavírkou silnice III/25357, kyvadlovým provozem řízeným semafory na silnici I/30 a zákazem tranzitní dopravy vozidel nad 12 tun v části silnice I/13. Dokončení stavby a uvedení okružní křižovatky do provozu se plánuje na říjen.
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Umírají tu chodci i řidiči. ŘSD začalo měnit „křižovatku smrti“ nedaleko Ústí
Na silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem probíhá u Dobkovic rekonstrukce mostu, která zahrnuje jeho demolici a výstavbu nové konstrukce. Doprava je vedena kyvadlově a řízena semafory. Kromě nového mostu bude vybudována protihluková stěna dlouhá 158 metrů. Práce potrvají do konce listopadu 2026.
Částečné uzavírky čekají i na řidiče jedoucí po silnici I/13 v České Kamenici na Děčínsku, kde probíhá rekonstrukce mostu. Práce by podle ŘSD měly probíhat zhruba do konce roku 2026.
Na hlavním tahu silnice I/28 mezi Louny a Mostem u obce Dobroměřice vzniká nová okružní křižovatka. Dopravní omezení potrvají zhruba do poloviny prázdnin a práce budou probíhat po etapách za částečné uzavírky. Doprava bude vedena kyvadlově a v průběhu stavby dojde také k postupným uzavírkám ulic 5. května a Komenského.
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7. října 2025