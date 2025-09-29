Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Lenka Dvořáková
  14:52aktualizováno  14:52
Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce provozu. Omezení potrvá od 2. do 8. října. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce a modernizace datových sítí a technologií v tunelech, bez nichž se bezpečný provoz neobejde.
Začaly práce na tunelech na dálnici D8 před hranicemi s Německem, na týden...

Začaly práce na tunelech na dálnici D8 před hranicemi s Německem, na týden budou uzavřeny. (1. dubna 2025) | foto: ČTK

Na dálnici D8 jsou v obou směrech zavřené tunely před hranicí s Německem....
Začaly práce na tunelech na dálnici D8 před hranicemi s Německem, na týden...
Na dálnici D8 jsou v obou směrech zavřené tunely před hranicí s Německem....
Na dálnici D8 jsou v obou směrech zavřené tunely před hranicí s Německem....
21 fotografií

Uzavírky v souvislosti s modernizací a opravami v úseku probíhají od letošního jara, nyní je na řadě poslední. „Jedná se o sjezd Libouchec až po nájezd nahoře u Petrovic, kdy je dálnice v prostoru tunelových celků oboustranně úplně uzavřená,“ přiblížil vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Jiří Ušák.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje připravilo objízdné trasy, které mají zajistit dopravní obslužnost regionu a zabránit velkým komplikacím.

Kolony kamionů a prostitutky. Zavřená D8 vrátila obce u hranic do „devadesátek“

Podle Ušáka však objízdné komunikace v Krušných horách nejsou ideálním řešením. „Silnice druhé třídy jsou kapacitně nevyhovující, jsou morfologicky vedeny v mimořádně obtížném terénu při prudkém stoupání, úzkých a nepřehledných zatáčkách s poměrně nekvalitním povrchem,“ nastínil Ušák situaci.

Policie proto nastavila podrobná provozní opatření. Doprava se bude filtrovat a řídit na pěti stanovištích. „Stanoviště číslo jedna je sjezd z dálnice na 80. kilometru,“ popsal Ušák situaci ve směru na Německo. Řidiči odtud budou pokračovat do Varvažova, kde bude druhé stanoviště.

„Tam je provoz filtrován – nákladní vozidla jsou posílána směrem na Teplice, zatímco automobily a motocykly pokračují po silnici 248 na stanoviště číslo tři. To je vlastně nájezd nad tunely, kde je doprava po rozřazení pomalu pouštěna zpět na dálnici směrem do Německa,“ popsal Ušák.

Rozdělování vozidel má probíhat i v opačném směru. „Auta přijíždějící z Německa jsou na stanovišti číslo tři rozřazována podle typu. Těžká nákladní vozidla musí pokračovat přes Petrovice, lehčí automobily mohou jet po silnici 248 v protisměru,“ uvedl Ušák.

Pak tunely projedete stovkou

Nákladní auta v Petrovicích odbočí na silnici 528 a dojedou na stanoviště číslo čtyři v Libouchci, odkud pak budou pokračovat po silnici I/13 na nájezd na dálnici. „Stanoviště číslo pět pak představuje pohyblivou policejní složku,“ doplnil Ušák.

Na všech stanovištích budou působit hlídky dopravní policie. Ty mají kontrolovat dodržování přechodného dopravního značení, pravidel silničního provozu a především zajistit, aby byl tok dopravy v kritickém úseku co nejplynulejší. Provoz se má obnovit hned po dokončení prací 8. října.

Po skončení modernizace bude možné projet tunely rychlostí 100 kilometrů za hodinu, dosud jimi mohli řidiči projíždět „osmdesátkou“. Celkové náklady odhadovalo Ředitelství silnic a dálnic před začátkem úprav na 744 milionů korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Web Crypto Globe zveřejňuje žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn

29. září 2025

MSV se zaměří na technologie i silný program

29. září 2025  14:57

Neshody v záchrance na Vysočině. Po sporech se zaměstnanci končí ředitelka

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:56

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

29. září 2025  14:52

Revitalizace neudržované části parku Špilberk v Brně začne na podzim

Revitalizace severní části parku Špilberk v Brně, která je dosud neudržovaná a zarostlá, začne na podzim. Práce zahrnující sadové úpravy, vytvoření nových cest...

29. září 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Ve Zlíně budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček

Před zlínským zámkem budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček. Akce se bude konat třetím rokem. Zahrají cimbálové muziky, vystoupí...

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

29. září 2025  14:32

VIDEOSTREAM ZDARMA: Nakladatelství Argo představí podzimní a zimní novinky

29. září 2025  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.