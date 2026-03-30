Dálnice D8 ve směru na Německo je před hranicemi kvůli nehodě kamionů zavřena

Dálnice D8 u hranic ve směru na Německo je kvůli nehodě tří kamionů uzavřena. Informovala o tom policie na síti X. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes Libouchec, Tisou a Petrovice na Ústecku, uvedla policie. Jednoho řidiče odvezli záchranáři do ústecké nemocnice k vyloučení středně vážného poranění. Druhého řidiče ponechali po ošetření na místě, nikdo další se nezranil. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.
Nehoda se stala na 89,5. kilometru krátce po 14:00 před sjezdem na Petrovice. Nákladní auta ve směru na Německo zůstala stát v koloně. Podle fotografií hasičů jeden z kamionů převážel osobní auta. Hasiči nyní řeší také únik provozních kapalin.