Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu byla dnes ráno uzavřena u Lukavce na Litoměřicku kvůli požáru přívěsu nákladního automobilu, který převážel solární panely. Nikdo se nezranil. Hasiči požár zhruba 20 minut po vzplanutí ohně lokalizovali, následně zlikvidovali. Provoz jedním pruhem policie obnovila po 11:00, informovala o tom na síti X.
O události se hasiči dozvěděli před 08:00. Na místo přijely tři profesionální a tři dobrovolné jednotky. Na dálnici se mezitím vytvořila na 39. kilometru, kde se nehoda stala, kolona automobilů. Po uhašení požáru hasiči rozebrali panely. Náklad poté musel být přeložen na jiný vůz. Po tu dobu policie odkláněla dopravu. Po 11:00 obnovila provoz jedním pruhem a zrušila odklon dopravy.