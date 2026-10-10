Další pády kamenů v Hřensku nehrozí, zjistila skalní četa národního parku

Žádné další pády kamenů v Hřensku na Děčínsku nehrozí, zjistila dnes skalní četa národního parku České Švýcarsko, která prověřovala místo po pátečním pádu kusu pískovce. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Popadané větší kameny pracovníci parku rozebrali a ve spolupráci s lidmi z obce místo uklidí.
V pátek za soumraku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. "Byla to neuvěřitelná shoda náhod, že kameny neskončily v bariérách, na druhé straně ohromné štěstí, že dole nikdo nebyl," uvedl Salov. Drobné škody jsou na kamenné zídce a cestě.
Bariéry se v Hřensku budovaly v letech 2014 a 2015. Správa parku je průběžně udržuje. Několik jich čeká na opravu po ničivém požáru v roce 2022. "Není to ale tak, že by nefungovaly, pouze se opravou zvýší jejich únosnost," uvedl Salov. Pokud bariéra zachytí kámen, musí ho pracovníci parku rozebrat na malé kameny, které pak vyskládají do svahu. V Českém Švýcarsku padají pískovce poměrně pravidelně. V aktuálním případě pádu pomohlo podle zjištění skalní čety počasí, kdy se kámen uvolnil z pískovcového podloží při dešti.