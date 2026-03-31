Další z obviněných v kauze exprimátora Chomutova se dohodl na vině a trestu

Okresní soud v Teplicích bude rozhodovat o dohodě o vině a trestu u dalšího obviněného v kauze chomutovského exprimátora Marka Hrabáče (ANO), ve které jde o údajné ovlivňování veřejných zakázek. Krajské státní zastupitelství dnes na soud doručuje rozsáhlý spis. ČTK o tom informovala náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. O dohodě kterého ze 14 obviněných bude soud rozhodovat, nechtěla uvést. Server Seznam Zprávy už dřív uvedl, že se jedná o někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Ten ČTK řekl, že věc nechce komentovat.
"Dnešního dne bude soudu doručen návrh," uvedla Doušová. Soud se musí se spisem nejprve seznámit, náměstkyně odhadla, že jednání nařídí za několik měsíců. O dohodě jednoho z obviněných už dřív rozhodl okresní soud v Chomutově.
Vyšetřování případu pokračuje. Policie obvinila kromě Hrabáče a Tačnera kromě jiných i bývalého jednatele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra a pět společností. Tačner na Hrabáčův pokyn zadával zakázky spřáteleným firmám, uvedly Seznam Zprávy. "Nezlobte se, nechci se k tomu vyjadřovat," řekl dnes ČTK Tačner.
Podezřelí nebo firmy podle žalobce v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.