Databázi mapující pomníky holokaustu v Česku představí výstava v Terezíně

Databázi 616 pomníků a památníků připomínajících oběti holokaustu v Česku vytvořily Ústav dějin umění Akademie věd ČR a Národní památkový ústav. Obsahuje také více než 5550 fotografií. Projekt představí dokumentární výstava Pomníky a památníky holokaustu v České republice, která se otevře 27. října v Malé pevnosti v Terezíně na Litoměřicku. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.
Cílem projektu bylo zdokumentovat místa připomínající oběti holokaustu a zachytit jejich podobu, umístění i historické souvislosti. Výsledkem je veřejná databáze a specializovaná mapa. Dostupné jsou na webu. Projekt financovalo ministerstvo kultury.
Dokumentární výstava ukáže rozmanité způsoby, jimiž česká města a obce uchovávají vzpomínku na oběti holokaustu. "Výstava nabízí příležitost seznámit se s těmito místy v širším kontextu a nahlédnout na jejich význam nejen jako na připomínku minulosti, ale také jako na součást dnešní kulturní a historické paměti," uvedl Lada.
Vernisáž bude v úterý 27. října od 14:00 ve výstavní cele číslo 41 ve čtvrtém dvoře Malé pevnosti v Terezíně. Výstava bude přístupná v otevírací době památníku do ledna příštího roku.
Kvůli rozsáhlé přestavbě uzavře Památník Terezín od listopadu na více než dva roky Muzeum ghetta. Dočasná ústřední expozice bude na nádvoří Muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Tato budova, do které se přemístí také pokladna, bude po dobu přestavby muzea hlavním návštěvnickým objektem Památníku Terezín.