Děčín by mohl zbourat bytovku v Boleticích a postavit novou, požádá o dotaci

Děčín by mohl zbourat bytový dům ve čtvrti Boletice a postavit nový. Zastupitelé dnes schválili, že radnice podá žádost o dotaci, předfinancuje projekt téměř 50 miliony korun a bude se na investici finančně podílet částkou 12 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt 85 procent. Opozice plán města kritizovala.
"Já s tím nesouhlasím. Podám návrh na změnu, že by se dům neměl bourat, a naopak by se měl prodat. Myslím si, že to je mrhání finančními prostředky," řekl opoziční zastupitel Radek Flachs (zvolen za ANO). Jeho návrh dostatečnou podporu mezi zastupiteli nenašel.
Náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká (Volba pro Děčín) uvedla, že je prodej domu bezpečnostním rizikem. Podle ní by se z něj mohla stát ubytovna, kupující by mohl být takzvaným obchodníkem s chudobou. Naproti domu přitom vzniká domov pro lidi se zdravotním postižením, nedaleko je opravená hasičská zbrojnice a v oblasti se budou zřejmě stavět rodinné domy. Podmínkou dotace je, že objekt musí být bezbariérový, v případě opravy by tak vzniklo šest bytů namísto 11, které město chce mít v nové budově. Teď je v domě deset garsoniér.
Plán města budovu zbourat a postavit novou označil opoziční zastupitel Petr Zdobinský (Piráti) za nehospodárné. "Město investuje 48 milionů korun, aby mělo namísto deseti bytů 11 bytů," řekl. "Jsem pro, aby se byty stavěly, jsem pro využití takových dotací, ale nejsem pro bourání domů, které není nutné bourat," dodal.
Dům rozšíří nabídku sociálního bydlení ve městě. "Bude na to navazovat intenzivní sociální práce," uvedla Lehká. Opozice vyslovila obavy, že by v domě nakonec mohli bydlet lidé, kteří běžně obývají ubytovny nebo jsou nájemníci obchodníků s chudobou, a novostavbu by tak mohli poničit. Náměstkyně se proti tvrzení ohradila s tím, že si radnice ohlídá, jací nájemníci budou dům obývat.