Děčín chce z dotace zlepšit navigační systém a další vybavení

Děčín chce vylepšit navigační systém a další vybavení pro veřejnost. Ve městě by měly být chytré informační tabule, před knihovnou dřevěná lehátka a upravený záhon. Náklady jsou tři miliony korun, dotace z integrovaného regionálního operačního programu pokryjí 85 procent nákladů. Přijetí peněz budou příští týden ve čtvrtek schvalovat zastupitelé. ČTK o tom dnes informoval mluvčí magistrátu Luděk Stínil.
Nejdražší položkou je kompletní nahrazení stávajícího navigačního systému. Jedná se o ukazatele pro pěší, kteří se díky nim dostanou například na nejbližší policejní služebnu nebo do nemocnice. "Bude zjednodušen a dostane moderní vzhled," řekl mluvčí. Náklady město vyčíslilo na zhruba 850.000 korun bez DPH.
Dalších asi 730.000 korun bez daně si v případě přijetí dotace vyžádá pořízení chytrých informačních tabulí. Na půl milionu korun bez DPH by měly vyjít modulární informační panely. "Pořízen bude také venkovní systém pro vystavování například úspěšných projektů města nebo výtvarné exteriérové expozice," uvedl mluvčí.
Úprava záhonu před knihovnou je vyčíslená na necelých 200.000 korun bez daně, za více než 70.000 korun chce město pořídit nový mobiliář. "Před hlavní městskou knihovnou bude vysazena zeleň a instalován bude mobiliář v podobě dřevěných lehátek, kde si budou moci lidé odpočinout," popsal plánované změny Stínil.