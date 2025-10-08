Policie na Děčínsku pátrá po ozbrojeném muži. Je podezřelý z loupežného přepadení

„Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a hasiče Ústeckého kraje se čtyřkolkami a drony,“ informovala policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Policisté se obracejí směrem k veřejnosti s žádostí o pomoc.
„Hledaný je vysoký zhruba 165 centimetrů. Má hubenou postavu, plavé vlnité, krátké vlasy a modré oči. Na sobě by měl mít černé kalhoty, černou bundu a zelený vojenský kabát,“ konkretizovala mluvčí.
„Hledaný muž je ozbrojen, a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158,“ doplnila Kubíčková.