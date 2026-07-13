Děčín nechal zmodernizovat kamerový systém ve městě

V současné době město monitoruje nových 60 kamer, oproti původnímu stavu se jejich počet zvýšil o 15. Část dohlíží na nová místa. „Nově instalované kamery přinášejí výrazný posun. Kromě vyššího rozlišení a lepšího pokrytí území dokážou generovat také důležitá dopravní data z vybraných úseků. Nově jsou monitorovány například oblasti v okolí Mariánské louky, Smetanova nábřeží a části Děčína I.,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Pořízené technologie podle ředitele městské policie Marcela horáka urychlují analýzu záznamů a šetří čas všem, kteří s nimi pracují. „Inteligentní software navíc umožňuje rychlejší reakce na nestandardní situace,“ dodal Horák.
Záznamy z kamerového systému využívá také státní policie při objasňování trestných činů, dopravních nehod i přestupků. Modernizace zároveň posílila dohled nad veřejnými prostranstvími. „Strážníci mají díky novým technologiím lepší přehled o dění ve městě a mohou rychleji reagovat na problémové situace. Kamery zároveň pomáhají sledovat dopravní situaci nebo monitorovat návštěvnost turistických míst,“ přiblížil Stínil.
Město buduje kamerový systém postupně od roku 1997.