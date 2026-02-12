Ať se maminky cítí jako doma. V Děčíně otevřeli porodnici za půl miliardy

Lenka Dvořáková
  9:32aktualizováno  9:32
Nemocnice Děčín, která spadá pod Krajskou zdravotní (KZ), otevřela nový pavilon „Matka a dítě“. Má výrazně proměnit zázemí pro porodnici i gynekologii a zároveň zlepšit komfort pro rodičky. Vedení nemocnice si od moderní budovy slibuje vyšší zájem budoucích maminek.
V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické...

V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické oddělení a nefrologicko-dialyzační oddělení. (11. února 2026) | foto: ČTK

15 fotografií

Stavba objektu odstartovala už v roce 2023. Ředitel špitálu Michal Hanauer vysvětluje, že důvodů pro vybudování nového pavilonu bylo několik. „Děčínský okres patří k největším v kraji jak svou rozlohou, tak i počtem obyvatel. Specifický je také z hlediska dostupnosti zdravotní péče,“ říká.

Například ve Šluknovském výběžku porodnici k dispozici nemají – v rumburské či varnsdorfské nemocnici je pouze gynekologie. Nastávající maminky to mají nejblíž buď právě do porodnice v Děčíně, nebo v České Lípě. „Myslím si, že pro ně určitě bude motivace jít k nám, do nového moderního pavilonu,“ říká Hanauer s tím, že doufá, že porodnost v děčínské nemocnici stoupne a nové možnosti přilákají maminky i ze sousedních okresů.

Zásadní roli pak hrál i stav původního oddělení. „Oddělení neodpovídalo technickým požadavkům na porod v moderní době,“ popisuje ředitel nemocnice. „Ženy si zaslouží, aby měly kvalitní zázemí,“ přizvukuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Peter Kraus.

Pavilon Matka a dítě, jehož výstavba vyšla na téměř 550 milionů korun, má přinést zázemí, které se bude co nejvíce blížit civilnímu a „domácímu“.

„Určitě je trendem vytvářet téměř domácí prostředí,“ potvrzuje Kraus. Ženy podle něj najdou v nových prostorách nejen moderní zdravotní péči, ale i komfortní vybavení pokojů. „Budou mít k dispozici wi-fi, televizor, kávovar, lednici, klimatizaci, sprchu s WC, to vše na svém pokoji – a k tomu nádherný výhled na celý Děčín,“ popisuje.

Do nemocnice v Ústí půjdou stovky milionů, budou nové pavilony i parkoviště

Nové porodní sály mají nabídnout tři porodní boxy s vanou, porodní gauč či třeba zázemí pro tatínky. Součástí je i sekční sál pro císařské řezy a malé jednodenní výkony. Nemocnice počítá rovněž s pokoji pro ženy, u nichž bude potřeba vyvolání porodu nebo delší pozorování.

Na oddělení šestinedělí je k dispozici kombinace jednolůžkových i dvoulůžkových pokojů a také apartmán se dvěma pokoji. Dvoulůžkové pokoje mají být využitelné i jako rodinné, pokud rodičky zvolí pobyt s partnerem či doprovodem.

Ředitel nemocnice zároveň zdůrazňuje, že nová budova má doplnit už existující kvalitu péče. „V Děčíně máme výtečný gynekologicko-porodnický tým,“ říká Hanauer. Zároveň naznačil, že nemocnice chce vylepšovat i další služby, například stravování, aby pobyt žen po porodu působil co nejpřívětivěji.

Pavilon Matka a dítě nebude ale sloužit jen porodnici a gynekologii. Zázemí v něm získalo také nefrologicko-dialyzační oddělení, které se stará o pacienty s onemocněním ledvin. Podle vedení je hemodialýza (metoda odstraňování odpadních látek a nadbytečné vody z krve při selhání ledvin, pozn. red.) technicky náročná, a proto je součástí pavilonu i podzemní zázemí s technickými místnostmi a dalšími servisními prostory. Nemocnice počítá s kapacitou šestnácti klientů denně.

KZ v Děčíně během poslední dekády modernizovala řadu oddělení ve stávajících budovách, které pocházejí už ze třicátých let minulého století. Podle vedení ale postupně přestalo stačit pouze rekonstruovat a vznikla potřeba výraznější dostavby.

Lákáme na atestace. Mediky překvapujeme i úrovní, říká šéf okresní nemocnice

V roce 2024 zde otevřeli nový pavilon s urgentním příjmem, radiodiagnostickým pracovištěm, centrálními operačními sály a oddělením anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pavilon Matka a dítě je v jeho těsném sousedství.

Špitál zároveň připomíná, že provoz porodnice byl v posledních letech právě kvůli stavebním úpravám v areálu nemocnice výrazně komplikovanější. Některá oddělení se musela stěhovat do provizorních prostor a omezení se promítla i do komfortu pacientů. „Zajištění komfortu pro rodičky bylo po dobu prakticky čtyř let problematické,“ připouští Hanauer.

Podmínky na oddělení popisuje i primář Kraus. „Když se stavěl pavilon s urgentním příjmem, napojoval se na starou budovu, kde jsme právě měli stanici šestinedělí. A tam se nepřetržitě vrtalo dvanáct hodin denně. Často jsme se při vizitě s rodičkou neslyšeli,“ říká.

Vedení nemocnice ocenilo, že zaměstnanci i rodičky složité období zvládli. „Podmínky zde byly opravdu těžké a děkuji personálu, že to vydržel,“ uvedl Hanauer.





