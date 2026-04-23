Děčín podpoří lodní dopravu, neprošel návrh opozice dát peníze sportovcům

Děčín letos podpoří lodní dopravu částkou 490.000 korun, schválilo dnes městské zastupitelstvo. Dotace je několik let jedním z nejdiskutovanějších bodů, podle opozice by se z městského rozpočtu neměla podporovat soukromá firma, která lodní linku z Děčína do Hřenska provozuje. Opoziční zastupitel Martin Kubš (ODS) navrhl, aby město peníze přidělilo mladým sportovcům. Jeho návrh neprošel.
"Nesouhlasím s tím, aby město dávalo dotaci podnikatelskému subjektu," uvedl dnes Kubš. Podle něj by loď jezdila i bez podpory města. Proto podal protinávrh podpořit namísto lodní dopravy malé sportovce. Stejné stanovisko zaujal další opoziční zastupitel Tomáš Brčák (zvolen za ODS).
Podle vedení města lodní doprava do Děčína patří. Dotace slouží k tomu, aby provozovatel neodešel za hranice nebo do Prahy, kde by měl víc peněz, míní primátor Jiří Anděl (ANO). Návrh Kubše označil za populistický.
Konflikt na Blízkém východě zvedl ceny lodní nafty o 80 procent, uvedl náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín). "Ten žadatel žádá stejnou částku za jednu jízdu jako loni," upozornil náměstek, podle kterého dotace nepokryje veškeré náklady na provoz lodní dopravy.
Návrh podpořit lodní dopravu podpořilo 14 zastupitelů, tři byli proti. Pro protinávrh hlasovali tři zastupitelé, šest bylo proti a osm se zdrželo.