Děčín se chce připravit na krizové situace

„Město zahájí jednání s dopravním podnikem o zajištění elektrocentrály pro čerpací stanici na Dělnické ulici. Ta by v krizových situacích poskytovala pohonné hmoty pro záchranné složky a další subjekty, zajišťující nezbytné činnosti a provoz elektrocentrál v jejich objektech,“ uvedla děčínská mluvčí Romana Silvarová.
Organizace zřizované městem pak zaktualizují své plány krizové připravenosti a připraví se náhradní systém komunikace orgánů krizového řízení pro případ, že by došlo k výpadku mobilních sítí.
„Město také posílí informovanost obyvatel o tom, jak se v mimořádných situacích zachovat,“ dodala Silvarová.