Děčín ušetří za energie v 16 městských budovách

Do projektu byly zahrnuty ZŠ a MŠ Březová, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Školní, MŠ Školní, ZŠ a MŠ Kosmonautů, školní jídelna Sládkova, ZŠ Vojanova, MŠ Riegrova, ZŠ Míru, městské divadlo, městská knihovna, kino, budovy městského úřadu B1 a B2, zimní stadion a akvapark.
„Během projektu došlo k termohydraulickému vyvážení otopných soustav a modernizaci systémů měření a regulace. Celkem bylo modernizováno osmnáct předávacích stanic, instalovány nové směšovací uzly a doplněny měřiče tepla. Díky tomu je nyní možné přesněji řídit vytápění a zajistit rovnoměrnou distribuci tepla v jednotlivých budovách,“ vysvětlil mluvčí města Luděk Stínil
Ve vybraných deseti objektech došlo také k výměně zastaralých radiátorů za nové úspornější modely. Nových je zhruba 1 840 termostatických ventilů a 615 termostatických hlavic, které umožňují individuální regulaci teploty v místnostech. „Tam, kde to bylo vhodné, byly doplněny i prvky systémů IRC, tedy individuální regulace místností,“ dodal Stínil.
Významnou částí projektu byla rovněž modernizace vnitřního osvětlení. „V jedenácti budovách byla původní svítidla nahrazena moderní LED technologií, která je úspornější a poskytuje kvalitnější světlo. V některých objektech bylo nutné demontovat staré stropní konstrukce a instalovat nové podhledy. Na ZŠ Kosmonautů byly navíc doplněny akustické panely, které zlepšily podmínky ve třídách. Celkem bylo vyměněno přibližně 4 785 svítidel.
Náklady na modernizaci, která probíhala od května roku 2024 do konce loňského roku, byly vyčísleny na více než 76 milionů korun. Většinu z nich pomohly Děčínu uhradit prostředky získané z Evropské unie.
„Očekává se, že projekt přinese garantované úspory energie a provozních nákladů ve výši přibližně 3,3 milionu korun ročně. Úspory budou smluvně ověřovány po dobu 10 let v rámci garantovaného období, což městu Děčín umožní lépe plánovat provozní výdaje a snížit finanční zátěž spojenou se správou veřejných budov,“ poznamenal Stínil.
Kromě finančních přínosů záměr podle Stínila přispívá také k modernizaci veřejné infrastruktury. „Realizovaná opatření zároveň zlepšují vnitřní prostředí budov, zejména z hlediska kvality osvětlení a tepelného komfortu, což přináší prospěch žákům, učitelům, zaměstnancům města i návštěvníkům veřejných budov,“ přiblížil děčínský mluvčí.