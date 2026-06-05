Chlapec zkolaboval při rybaření u jezera. Pohotový kamarád mu zachránil život

Autor: tami
  17:52aktualizováno  17:52
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Poklidné rybaření za svitu měsíce se změnilo v boj o holý život. Dvojice chlapců na Děčínsku stanovala u jezera, když vtom jeden z nich náhle zkolaboval. Ve vypjaté situaci dokázal druhý hoch zachovat chladnou hlavu a až do příjezdu zdravotníků nepřestal bojovat o kamarádův život.
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Ředitel Územního odboru Děčín plukovník Tomáš Kolbaba ocenil pohotovou reakci mladíka, který kamarádovi zachránil život. (5. června 2026) | foto: KŘP Ústeckého kraje

V noci na neděli 24. května se dvojice kamarádů rozhodla vytáhnout rybářské pruty a ozvláštnit si společné stanování přímo u rybníka v Horním Podluží. Ani jeden z nich netušil, že se klidná noc během pár okamžiků promění v boj o život.

Ředitel Územního odboru Děčín plukovník Tomáš Kolbaba ocenil pohotovou reakci mladíka, který kamarádovi zachránil život. (5. června 2026)

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Jeden z chlapců znenadání zkolaboval a přestal komunikovat se svým třináctiletým kamarádem. „Okamžitě vytočil tísňovou linku 155 a začal svému kamarádovi poskytovat první pomoc,“ uvedla ve zprávě policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Až do příjezdu záchranářů se chlapec od svého kamaráda nehnul a nepřestal bojovat o jeho život.

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Dorazily také varnsdorfští policisté, kteří dostali oznámení kolem druhé hodiny ranní. Od odvážného chlapce převzali poskytování první pomoci a s pomocí zdravotnické záchranné služby druhého mladíka dál resuscitovali.

„Zasahující lékař následně navázal na poskytovanou pomoc a mladistvého se podařilo stabilizovat,“ popsala mluvčí. Pacienta poté odvezli vrtulníkem do nemocnice.

Následovalo policejní vyšetřování a zjišťování všech okolností.

„Dosavadním prověřováním bylo vyloučeno cizí zavinění, stejně jako požití alkoholu či jiných návykových látek,“ napsala mluvčí.

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Ředitel Územního odboru Děčín Tomáš Kolbaba si chlapce pozval, aby mu osobně poděkoval a předal ocenění.

„Jeho příklad ukazuje, jak důležité je zachovat v krizových situacích klid a nebát se pomoci druhému. Za své jednání si zaslouží respekt nejen od policistů a záchranářů, ale bezpochyby i od široké veřejnosti,“ shrnula Kubíčková.

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