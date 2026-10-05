Děčínská lávka se pět měsíců po otevření kvůli opravám zavírá

Děčínská lávka přes Labe a Ploučnici se dnes po pěti měsících od otevření uzavře. Důvodem jsou opravy. Zhotovitelská firma na ní nainstaluje nový tlumič, vymění část poškozených prken a následně provede zátěžový test. Uzavírka by měla trvat do pátku 9. října. Město o tom informovalo na facebooku.
Práce začnou o den dříve, než město původně plánovalo. Lávka, která spojuje Mariánskou louku pod děčínským zámkem s centrem Podmokel a hlavním nádražím, je pro pěší a cyklisty uzavřená od dnešního odpoledne.
Lávku město reklamovalo kvůli deformacím některých dřevěných prken. Ta se na několika místech zvlnila a podle města mohou představovat riziko pro chodce a cyklisty. Zhotovitel, společnost STRABAG, v červenci podle informací České televize uvedl, že nejvíce zdeformované fošny označí a vymění. ČTK vyjádření firmy zjišťuje.
Instalace tlumiče byla součástí dokončovacích prací už při otevření lávky. Město v květnu uvedlo, že tlumič vyrobený na míru teprve čeká na instalaci. Tehdejší zátěžové zkoušky podle města potvrdily, že konstrukce splňuje bezpečnostní požadavky. Nový tlumič měl zvýšit komfort uživatelů při vyšším zatížení.
Lávka zhruba za 120 milionů korun je veřejnosti přístupná od května. V srpnu Děčín také podal trestní oznámení kvůli podezření na nesrovnalosti ve fakturaci tropického dřeva použitého při stavbě. Podle města bylo vyúčtováno výrazně více dřeva, než bylo skutečně dodáno a zabudováno. Rozdíl podle něj představuje částku v řádu milionů korun. Trestní oznámení směřovalo na neznámého pachatele.