Děčínská zoo začala chovat africké zoborožce šedolící, chce se pokusit o odchov

Autor: ČTK
  11:52aktualizováno  11:52
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| foto: ČTK

Děčínská zoologická zahrada rozšířila sbírku ptáků v pavilonu Ptačí dům o africké zoborožce šedolící. Pár pochází z královédvorské zoo, sdělila dnes novinářům Alena Houšková z děčínské zoo. Patnáctiletý samec a třináctiletá samice jsou reprodukčně v nejlepším věku. Zoo se proto chce pokusit o odchov druhu, jehož stabilní populace žije na černém kontinentu v lesích od Etiopie po jižní Afriku.

"Pozornost návštěvníků přitahuje hlavně svým vzhledem. Pro tento druh zoborožce je typický mohutný hřeben na zobáku, který je u samců výrazně větší,“ uvedl zoolog Petr Haberland. Zoborožci jsou až 80 centimetrů velcí o hmotnosti do 1,5 kilogramu. Během hnízdění žijí v párech, mimo tuto dobu mohou vytvářet až stočlenné skupiny. Živí se hmyzem, hlodavci, drobnými ptáky či plazy i ovocem.

Ve volné přírodě zoborožci hnízdí v dutinách stromů vysoko nad zemí. Chovatelé jim proto chtějí co nejdřív nabídnout hnízdní dutinu. "Samice se s pomocí samce zazdí v dutině směsí přírodních materiálů stmelených blátem a trusem. Po zazdění samice snáší jedno až dvě vejce. Samec pak samici krmí a následně se stará i o potomky," doplnil zoolog. Hnízdění podle něj trvá 107 až 138 dní. Po vylíhnutí malých zoborožců donáší samec do dutiny v průměru až 360 gramů potravy denně.

V Zoo Děčín lze spatřit i další druh zoborožce, je to toko Deckenův, který je rovněž v Ptačím domě.

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