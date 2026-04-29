Děčínská zoologická zahrada chová poprvé v historii pásovce kulovitého. Nový obyvatel, který budí pozornost svým zjevem, se nachází ve zmodernizované expozici. Ubikaci obývá s chovným párem lenochodů dvouprstých. Do zoo dvanáctiletý jedinec přicestoval ze Zoo Chemnitz. Novináře o tom dnes informovala mluvčí zoo Alena Houšková.
"V minulosti jsme již sice jednoho zástupce těchto chudozubých chovali, to šlo ale o pásovce štětinaté," připomněl zoolog Petr Haberland. "Narodil se v Tiergarten Heidelberg a jmenuje se Pacho," doplnil zoolog. Zoo jedince získala z Německa v rámci evropského záchovného programu, jehož koordinátor do Děčína prozatím přidělil pouze jedno zvíře. "Pokud se v chovu tohoto druhu osvědčíme, měli bychom v budoucnosti získat i samici," řekl Haberland.
Zvíře je aktivní spíše za soumraku, ale není výjimkou, že se po expozici prochází také za denního světla. V případě nebezpečí se dokáže jako jeden z mála druhů pásovců stočit do tvaru dokonalé koule. Tělo má z vrchní strany kryto kostěnými destičkami, které slouží jako nedobytná ochrana před predátory. "Jednotlivé destičky jsou spojeny pružnou kůží, tím je krunýř dobře pohyblivý a pásovce nijak neomezuje," uvedl Haberland.
Pásovec kulovitý obývá travnaté oblasti a mokřady poblíž suchých lesů ve střední a severní Argentině, na jihozápadě Brazílie, v jihovýchodní Bolívii a Paraguayi. Na rozdíl od jiných druhů pásovců si noru nehrabe sám, ale využívá opuštěné nory jiných zvířat, například mravenečníků. K získávání potravy mu slouží výborný čich a mohutné drápy. Zrak má naopak slabý. Živí se různými druhy hmyzu, mravenci a termity, i rostlinami. V zoo dostává krmný hmyz, jako jsou cvrčci, sarančata a mouční červi a jídelníček mu chovatelé zpestřují také syrovým i vařeným vejcem, kočičími granulemi a konzervami, zeleninou a tvarohem.
Pásovec kulovitý je v přírodě ohrožený zejména ztrátou přirozeného prostředí, především jeho přeměnou na zemědělskou půdu. Počty pásovců v přírodě klesají i kvůli lovu pro maso a obchodu s domácími mazlíčky. Indiáni, kteří pásovce lovili pro maso, využívali krunýře jako nádoby, ale také z nich vyráběli domorodé hudební nástroje zvané charango.