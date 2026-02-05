Děčínská zoologická zahrada hlásí třetí nejvyšší návštěvnost v historii

Třetí největší návštěvností v historii se za loňský rok chlubí zoologická zahrada v Děčíně. Její areál si prohlédlo celkem 132 194 lidí.

Medvědi Irina a Bruno se poprvé setkali ve venkovním výběhu. Během hodiny došlo k potyčkám, létaly chlupy a tekla krev. | foto: ZOO Děčín

„Vysoké návštěvnosti nejvíce pomohlo dovezení samice medvěda kamčatského, která nyní tvoří pár se samcem Brunem. V nemalé míře nám pomohlo i příznivé počasí, akce pro veřejnost, které jsme pořádali, a také autobusová linka 216, která v hlavní sezoně vozí návštěvníky k zoo zdarma,“ sdělil ředitel zoo Roman Řehák.

Nejvyšší návštěvnost zoo tradičně zaznamenala v červnu, červenci a srpnu.

„Jen v těchto měsících prošlo zahradou více než 65 tisíc lidí. Naopak nejslabším měsíce byl leden s 2 482 návštěvníky. Do absolutního návštěvnického rekordu zoo, který padl v roce 2019 a jednalo o 134 295 lidí, chybělo jen 2 101 příchozích,“ dodala mluvčí zoo Alena Houšková.

Děčínská zoologická zahrada hlásí třetí nejvyšší návštěvnost v historii

Třetí největší návštěvností v historii se za loňský rok chlubí zoologická zahrada v Děčíně. Její areál si prohlédlo celkem 132 194 lidí.

