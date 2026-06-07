Záchranáři zasahovali na svatbě na Děčínsku, hosté se otrávili kanabinoidy

Pavel Křivohlavý
  14:52aktualizováno  14:52
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Nezapomenutelnou svatební hostinu zažili v sobotu hosté oslavy v Horním Podluží na Děčínsku. Dobré jídlo a dostatek pití totiž doplnila ingredience, která některým z nich zajistila nejen setkání s kriminalisty, ale i návštěvu nemocnice. Policie případ vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„V sobotu v nočních hodinách jsme zasahovali na svatební oslavě v Horním Podluží na Děčínsku. Na místě jsme ošetřili jedenáct osob, z toho devět jsme transportovali do děčínské nemocnice s podezřením na intoxikaci kanabinoidy v kombinaci s alkoholem,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej.

Záchranáři na místě ošetřovali svatebčany trpící nevolností, zvracením a v některých případech i stavy zmatenosti.

Případem se zabývá také policie. „Došlo zde k intoxikaci pravděpodobně drogou. Případ prověřují rumburští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Kriminalisté vyšetřují, jak se látka na svatební hostinu dostala. Případ prověřují pro podezření z obecného ohrožení.

Podle záchranářů má celá událost alespoň jednu dobrou zprávu – nikdo nebyl v ohrožení života.

„Novomanželům samozřejmě přejeme hodně štěstí na společné cestě životem. Svatební noc si asi představovali trochu jinak, ale jedno je jisté: na tuto oslavu budou všichni zúčastnění ještě dlouho vzpomínat,“ dodali záchranáři.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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