Zadavatel: ANO 2011
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026
Jste uznávaný vysokoškolský profesor a geobotanik. Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Jako vědec a geobotanik se celý život pracuji s daty, analyzuji stav naší krajiny a vidím, jak se mění. Už mě nebavilo pouze psát odborné studie, které pak končí v šuplících, zatímco nám vysychají studny, hoří lesy a chybí voda v krajině. Současné klimatické změny se týkají každého od ohrožení zdraví a majetku lesními požáry, až po nedostatek pitné vody, ohrožení zemědělské produkce a potravinové bezpečnosti. Získal jsem zkušenosti z mnoha zemí včetně Izraele, jak zvládat sucho a klimatické změny, které tak využiji v praxi. Důležité je rozhodování založené na reálných datech a nikoli na dojmech. Cítím proto profesní i občanskou povinnost nabídnout své znalosti pro rozvoj naší země, a to bez zbytečných politických gest a proklamací.
Do Senátu kandidujete v okrese Děčín jako nestraník za hnutí ANO 2011. Z jakého důvodu jste si vybral podporu právě tohoto hnutí?
Děčínsko potřebuje silný a slyšitelný hlas. Jedná se o nádherný region, který je ale dlouhodobě opomíjený. Potýká se s odlivem obyvatel, sociálními problémy a dopady klimatické změny v první linii. Jako člověk, který zde pracuje a vnímá tento kraj jako srdci blízký, chci v Praze bojovat za to, aby severní Čechy nedostávaly jen drobky, ale systémovou podporu pro rozvoj infrastruktury, školství a ochranu přírody. Hnutí ANO je na Děčínsku nejsilnější politickou stranou, a tak je jeho podpora důležitá, i když jsem sám nestraník schopný diplomaticky jednat se všemi lidmi.
S jakými hlavními prioritami vstupujete do voleb?
Jsem otec sedmi dětí. Otázka, v jakém stavu jim zanecháme naši zemi a krajinu, pro mě není abstraktní frází, ale naprosto konkrétní a hmatatelnou odpovědností. Chci, aby moje děti a vnoučata mohly na Děčínsku bezpečně žít, měly dostatek pitné vody a nemusely se bát, že jim lesní požár vezme střechu nad hlavou. Chci být senátorem-odborníkem, který se drží svého kopyta – tedy obnovy krajiny, ochrany vody a podpory regionu, který má upřímně rád.
Jaký je Váš pohled na vyvážení ochrany přírody a zájmů místních obyvatel a obcí, zejména pokud jde o regulace cestovního ruchu a rozvoj infrastruktury na Děčínsku?
Můj pohled jako vědce i jako člověka, který žije a vychovává děti v úctě k přírodě, je jednoznačný: Ochrana přírody a zájmy místních lidí nesmí stát proti sobě jako nepřátelé. Extrémní přístupy – ať už bezohledný masový turismus, nebo dogmatická „zelená“ bezzásahovost odtržená od reality regionu škodí. Příroda na Děčínsku a v Národním parku České Švýcarsko je naším největším bohatstvím, ale nesmí se stát skanzenem, kde je člověk vnímán jako škůdce. Pokud budu zvolen do Senátu, budu prosazovat koncept chytré symbiózy a udržitelné koexistence mezi parkem a obcemi. Využiji k tomu své znalosti přírody, zemědělství, lesnictví a problematiky venkova.
V tomto regionu dlouhodobě upozorňujete na extrémní sucho a proměnu druhového složení lesů (například usychání buků a habrů). Jak konkrétně může Senát pomoci regionům, které nejvíce pociťují dopady klimatické změny?
Jako geobotanik sleduji proměnu našich lesů v přímém přenosu a situace je alarmující. Na Děčínsku už dávno neřešíme jen kůrovcovou kalamitu na smrcích. Kvůli extrémnímu suchu a poklesu podzemních vod nám dnes na jižních svazích a mělkých půdách před očima usychají i hluboko kořenící buky, duby a habry – dřeviny, které jsme považovali za stabilní základ našich lesů. Sucho snižuje výnosy i na zemědělské půdě a je nutné hledat adaptační mechanizmy – například zavádění suchovzdorných plodin jako je čirok. Senát sice nesází stromy, nepěstuje plodiny ani nekope tůně, ale má v rukou ty nejsilnější nástroje: legislativu, státní rozpočet a kontrolní sílu vůči ministerstvům. Důležité budou změny v dotačních pravidlech, vybraných zákonech, legislativní prioritizace vody pro lidi a krajinu a cílené krizové fondy pro postižené regiony.
Co považujete za největší legislativní nebo ekonomický dluh, který má stát vůči strukturálně postiženým nebo pohraničním regionům, jako je právě Děčínsko?
Za největší dluh státu vůči Děčínsku a dalším strukturálně postiženým regionům považuji nespravedlivé rozdělování peněz přes rozpočtové určení daní (RUD). Jednoduše řečeno, na jednoho člověka v Praze je vyčleněno z RUD přibližně čtyřikrát vice peněz než na jednoho člověka na Děčínsku. Má snad člověk v Praze vyšší hodnotu než na Děčínsku? Snižující se počet dětí také vyvolává velký tlak na školství v regionu a starostům tak chybí peníze na podporu škol. Přitom děti do základních škol nemohou dojíždět příliš daleko, a tak je potřeba udržet i malé venkovské školy. Snižující se počet obyvatel v regionu na úkor velkých měst jako je Praha tak vedou ke snižování financí pro obce a zrychlují spirálu odchodu mladých lidí z regionu. Stát dlouhodobě trestá pohraničí za to, že je pohraničím a má svá specifika místo aby strukturálně postižené regiony výrazně podpořil, Budu proto prosazovat reformu RUD ve prospěch strukturálně postižených regionů. Dále bude potřeba legislativně podpořit pobídky pro klíčové chybějící profese jako jsou lékaři, učitelé, policisté a další. K tomu bude potřeba podpora senátorů napříč celým politickým spektrem.
Jak bude chtít své hluboké akademické znalosti v oblasti agroekosystémů, pedologie a botaniky přetavit do konkrétních návrhů zákonů?
Jako univerzitní profesor, který se celý život zabývá půdou, rostlinami a fungováním zemědělské krajiny, nechci v Senátu tvořit zákony od zeleného stolu. Moje akademická expertíza mi umožňuje vidět skryté příčiny problémů, které běžní politici přehlížejí. Bude nutné pracovat na legislativě spojené s ochrannou půdního fondu, obnovou druhově pestrých travních porostů, omezování invazních rostlin. Největší prioritu ale vidím v aplikaci adaptačních mechanizmů na klimatické změny. Zemědělci potřebují alternativní plodiny, které poskytnou dostatečný výnos v podmínkách sucha. Velmi perspektivní je zavádění čiroku jako obiloviny, tak jako pícniny pro chovatele dobytka – v tomto směru jsou již k dispozici vhodné odrůdy pro Českou republiku. V letošním roce bude velký problém zajistit dostatek pícnin pro skot. Za sucha je efektivnější produkovat pícniny na orné půdě než se spoléhat na travní porosty. Sucho možná povede k oživení pěstování víceletých pícnin, zejména vojtěšky, která má hluboké kořeny a dokáže produkovat píci i v suchých letech. Všechna tato opatření budou vyžadovat i revizi příslušných zákonů.
Jak vnímáte úroveň financování české vědy a vysokého školství a co by se mělo z pozice horní komory parlamentu změnit?
Úroveň financování české vědy a vysokého školství považuji za dlouhodobě podhodnocenou a strategicky neudržitelnou. Jako vysokoškolský profesor, který se dennodenně pohybuje v akademickém prostředí, vidím realitu zevnitř. Stát sice deklaruje, že vzdělání a výzkum jsou jeho prioritami, ale reálné návrhy státních rozpočtů – včetně toho pro rok 2026 – vysoké školy spíše oslabují. Nedokážeme adekvátně pokrýt demografický nárůst studentů ani finančně zajistit společensky klíčové profese. Česko investuje do terciárního vzdělávání v poměru k HDP výrazně méně než průměr zemí OECD. Pokud chceme ekonomiku postavenou na inovacích a vysoké přidané hodnotě, nemůžeme vědu a univerzity brát jako nákladovou položku, ale jako investici. Priority vidím v předvídatelném a stabilním financování, zjednodušení grantového systému, zajištění důstojných podmínek pro mladé vědce a doktorandy. Důležité bude i pracovat na podpoře univerzit v regionech, které mají oproti pražským univerzitám výrazně horší pozici. Pokud by se podařilo zajistit další budování univerzitních pracovišť i v Děčíně, přilákalo by to mnoho mladých kvalifikovaných lidí a pomohlo by to vyřešit problém s úbytkem obyvatel a stárnutím populace.
Ve veřejnosti jste známý také pod přezdívkou „Zpívající profesor“. Je hudba vaším velkým koníčkem?
Ano, hudba je mým celoživotním koníčkem, láskou a především ventilem z náročného akademického a vědeckého světa. Přezdívka „Zpívající profesor“ mě provází už roky a já se k ní hrdě hlásím. Ukazuje totiž, že i vědec a profesor může být úplně normální chlap z masa a kostí, který má smysl pro humor a kulturu. Muziku provozuji s mými dětmi, které se mnou cestují a učí se zpěvem a písničkami. Písně skládám se zaměřením na vzdělávání v oblasti botaniky, zemědělství a historie. To, co tvořím, jsem nazval agro-, bio- a archeo- folkem. Vloni mi vyšlo první album České středohoří a letos dodělávám alba Rostliny naší přírody a Houby naší přírody. Pořádám koncerty s povídáním třeba o rostlinách pro děti ve školkách, školách i pro seniory nebo různé zájmové spolky – myslivce, včelaře a podobně. Rád přijedu i k vám a dozvíte se něco zajímavého a k tomu se ještě zasmějete. Mé písně
najdete na youtube in na spotify pod mým jménem. Nejsem stroj, hraju a zpívám lidsky.
Pořádáte neformální besedy a přednášky. Pomáhá Vám tato neformální role v politické kampani otevírat témata, která by jinak lidi nudila nebo rozdělovala?
Ano, pomáhá to naprosto zásadně. Klasická politická kampaň plná frází, billboardů a slibů dnes lidi spíše unavuje a rozděluje. Moje neformální besedy, přednášky a hudební setkání jsou pravým opakem – jsou to mosty, které lidi spojují, a nástroje, jak i ta nejsložitější témata podat srozumitelně a s lehkostí. Témata jako příroda, agroekosystémy nebo adaptace na klimatickou změnu znějí na první poslech akademicky a nudně, ale týkají se každého z nás. Když lidé pochopí, že se to týká přímo jejich peněženek a bezpečnosti, nuda jde stranou. Obecně na mých hudebních vystoupeních politiku neřeším, jsem bez politické příslušnosti.
Senátorská funkce je časově náročná. Pokud uspějete, jak plánujete skloubit politickou práci s rozjetou vědeckou a akademickou kariérou na univerzitách?
Skloubit Senát a univerzitu je otázkou striktního managementu času, delegování pravomocí a jasného stanovení priorit. Rozhodně neodcházím z akademického světa a nebudu se schovávat v politické bublině. Naopak, moje vědecká praxe je tím hlavním palivem pro moji práci v Senátu a na Děčínsku. Práce pro Děčínsko a legislativní činnost v Praze budou mít vždy přednost. Účast na jednáních Senátu, výborů a práce v mém senátním obvodu budou základem. Tomu přizpůsobím celý svůj kalendář. V Senátu chci být aktivním zákonodárcem, nikoli pasivním hlasovacím strojem, což vyžaduje plné nasazení.
Bohumil Brejžek