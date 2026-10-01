Děčínský dopravní podnik zahájil provoz 21 elektrobusů, nahradí dieselové vozy

Děčínský dopravní podnik dnes zahájil provoz 21 nových elektrobusů, které dosud fungovaly ve zkušebním režimu. Nahrazují stejný počet dieselových autobusů. Modernizací vozového parku chce podnik přispět ke snížení emisí z dopravy a tiššímu provozu ve městě. Elektrobusy doplňuje 11 dobíjecích stanic. ČTK to dnes na zahájení řekl dopravně technický náměstek Jiří Kasl (ANO).
Z 21 nových elektrobusů je 18 dvanáctimetrových, zbylé tři jsou kloubové osmnáctimetrové vozy. Podle děčínského primátora Jiřího Anděla (ANO) se elektrobusy v provozu osvědčily i přes kopcovitý terén ve městě. "Tady neexistuje snad kromě jediné trasy linka, která by nejela do kopce. Takže jsme měli obavy o dojezd těch autobusů, nic z toho se nepotvrdilo," řekl. Řidiči se podle něj naučili ve zkušebním provozu jezdit tak, aby rychlá akcelerace nebyla nepříjemná pro cestující. "Autobusy jsou tiché, komfortní, nízkopodlažní a lidé jsou s nimi spokojení," dodal.
Součástí dodávky bylo také 11 dobíjecích stanic, z nichž deset je standardních a jedna rychlonabíjecí. Krátké elektrobusy se podle referenta dopravy a konstruktéra jízdních řádů Matěje Štěpánka dobíjejí zhruba tři hodiny, kloubové autobusy čtyři hodiny. Rychlonabíječka zvládne autobus dobít za méně než dvě hodiny. Podnik ji zatím nevyužívá naplno, protože rychlejší nabíjení podle Štěpánka víc zatěžuje baterie.
Ve zkušebním provozu podnik elektrobusy otestoval na všech linkách. Podle Kasla se vozy vracejí i z celodenního provozu s přibližně 30 procenty kapacity baterie. Na nejdelší lince 229, dlouhé zhruba 330 kilometrů, podle něj elektrobus celý provozní den zvládne. Dojezd a chování vozů bude podnik sledovat také v zimě.
Pořízení 21 elektrobusů stálo podle Kasla zhruba 254 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj na projekt poskytlo dotaci ve výši 85 procent nákladů, zbývající část zaplatil dopravní podnik.
Dopravní podnik má celkem 53 autobusů. Na linkách je podle Kasla nyní nasazeno zhruba 38 vozidel, zbytek slouží jako provozní rezerva. Děčín chce v obnově vozového parku pokračovat. Podle Anděla se v budoucnu počítá s dalšími elektrobusy, které by postupně nahradily také autobusy na CNG.