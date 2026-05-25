Děčínský Labefest bude letos zdarma

Letošní ročník tradičního hudebního festivalu Labefest, který se koná už tento víkend 29. a 30. května v Děčíně a pořádá ho město, bude zdarma.
Cílem novinky je podle radnice otevřít akci co nejvíce lidem, zvýšit návštěvnost i umožnit obyvatelům a návštěvníkům města užít si jedinečnou atmosféru na břehu Labe naplno a bez omezení.
„Všem, kteří si již zakoupili vstupenky, město vstupné vrátí,“ uvedl děčínský mluvčí Luděk Stínil.
Během dvoudenního festivalu vystoupí například Lollipopz, Michal Nesvadba, Kašpárek v rohlíku, Sharlota, Cocotte Minute, Richard Müller (na snímku) či Sebastian, chybět nebude ani bohatý doprovodný program.