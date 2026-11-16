Děčínský participativní rozpočet zná vítěze

Druhým nejúspěšnějším projektem se stal nápad pojmenovaný Děčínské lesy pro pohyb i odpočinek – Kvádrberk a další se ziskem 403 hlasů. Třetím vítězným návrhem je projekt Nová dobrodružství v Pohádkovém lese – pokračovací etapa, který podpořilo 339 hlasujících.
„Odhadované náklady každého ze tří vítězných projektů činí 750 tisíc korun,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Do letošního ročního participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Děčín se zapojilo 806 obyvatel. Vybírali z celkem 15 návrhů na vylepšení města.