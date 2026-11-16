Děčínský participativní rozpočet zná vítěze

Autor: vlm
  6:59
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obyvatelé Děčína určili, které projekty letos uspějí v participativním rozpočtu města. Nejvíce hlasů získal návrh nazvaný Příroda blíž lidem – Bažantnice, Kvádrberk a Chmelník, který obdržel 498 hlasů.

Druhým nejúspěšnějším projektem se stal nápad pojmenovaný Děčínské lesy pro pohyb i odpočinek – Kvádrberk a další se ziskem 403 hlasů. Třetím vítězným návrhem je projekt Nová dobrodružství v Pohádkovém lese – pokračovací etapa, který podpořilo 339 hlasujících.

„Odhadované náklady každého ze tří vítězných projektů činí 750 tisíc korun,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Do letošního ročního participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Děčín se zapojilo 806 obyvatel. Vybírali z celkem 15 návrhů na vylepšení města.

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Děčínský participativní rozpočet zná vítěze

ilustrační snímek

Obyvatelé Děčína určili, které projekty letos uspějí v participativním rozpočtu města. Nejvíce hlasů získal návrh nazvaný Příroda blíž lidem – Bažantnice, Kvádrberk a Chmelník, který obdržel 498...

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