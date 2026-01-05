V první fázi lze od počátku února do konce května posílat návrhy na konkrétní věci, které zlepší život ve městě. Z následného hlasování pak vzejdou návrhy, jež se mohou těšit na finanční podporu.
Radnice na nápady vyčlenila 2,25 milionu korun.
První ročník participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Děčín proběhl v roce 2018. Od té doby bylo dokončeno zatím 42 projektů z 53, na ostatních se pracuje. „Díky projektu vznikla například řada hřišť, cykloboxy či došlo k úpravě několika cest,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.