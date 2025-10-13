Den seniorů se poprvé uskutečnil v bývalém žateckém klášteře

Akci pořádalo město Žatec a na úvod všechny pozdravil starosta města Radim Laibl. „Jsem rád, že místní odbor sociálních věcí začal v roce 2016 organizovat tento den. Takže je to už devátý ročník a já jsem rád, že se koná právě v těchto prostorách nově zrekonstruovaného kapucínského kláštera. Věřím, že si to tady užijete,“ popřál starosta všem příjemné dopoledne i odpoledne.
Připomněl také, že v bývalém klášteře se daří pořádat mnoho různých akcí, čímž je zajištěné pestré využití objektu. Starosta přidal i informaci, že v příštím roce by se mohl opravit i sousední kostel, takže celý areál by se tím podařilo zrekonstruovat a stal by se chloubou Žatce.
Pestrý program
Samotný Den seniorů zahájila přednáška a ukázka pohybu v seniorském věku, kterou připravila společnost Arnika. V programu pak byli psí záchranáři, přednáška o lécích nebo historii Žatce.
„Připraveno bylo vystoupení Divadla Ve Tři a také oblíbená hra bingo o ceny, jež dodalo město Žatec a VZP. Právě VZP a Maltézská pomoc měly přímo v klášteře své stánky, kde se přítomní mohli dozvědět něco o jejich službách. Program doplnila ještě informace spolku Budík, který v kapucínském klášteře provozuje robotické centrum a rovněž nabízí workshopy či další akce, jež jsou určené i pro seniory,“ přiblížil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Samozřejmostí žateckého Dne seniorů bylo i připravené občerstvení. I to přispělo k příjemně strávenému dni.