Den životního prostředí v Litoměřicích láká školáky třeba na pozorování fosilií

Den životního prostředí v Litoměřicích přilákal dnes dopoledne desítky školáků. Nadchla je třeba ukázka fosilií, a to i těch, které jsou vidět pouze pod mikroskopem. Děti si mohly vyzkoušet také různé pokusy, zopakovat si, jak se třídí odpad, vyzkoušet odpadkový koš s umělou inteligencí nebo prohlédnout si výstavu fotografií z Českého Středohoří. Zaujala je také naučná pohádka a vědecká show, zjistila ČTK. Celodenní akci pořádá město a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Část programu je zaměřená na obnovitelné zdroje.
Přivést na 20 vystavovatelů a připravit celodenní program pro všechny věkové kategorie zabralo asi čtyři měsíce. "Je to hlavně zaměřené na odpadové hospodářství, energetiku, ovzduší a ochranu přírody," řekl ČTK Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí na městském úřadě. Nechybí ani ukázky zaměřené na geotermální energii, která by měla do dvou let začít vytápět Litoměřice.
Příchozí se mohou seznámit také s využitím obnovitelných zdrojů energie. K vidění je modulární pivovar, který energii získává z tepelného čerpadla a solárních panelů. "Chtěli jsme ukázat, jak by se mohlo nejlépe nakládat z obnovitelnými zdroji energie a kam až se s nimi lze dostat v kombinaci s dobrým využitím a managementem," řekl ČTK Pavel Bučan z firmy Sunpower. Systém průběžně sleduje výrobu energie a podle toho řídí provoz jednotlivých zařízení. Energii ukládá do baterií, ale také ve formě tepla a chladu. Ty se pak využívají při výrobě, takže zařízení dokáže současně chladit i ohřívat a energii maximálně zužitkovat.
Místní firma Hennlich vystavuje na akci prototyp závodní motorky na elektrický pohon. "Jsme technicko-obchodně-výrobní společnost se zaměřením pro střední a těžký průmysl. Náš jednatel má ale zálibu v motokrosu," uvedl servisní a vývojový technik Petr Paulduro. Jednatel Pavel Šumera nejprve zkusil elektrickou motorku od jiné značky, nakonec se pustil do vývoje vlastního stroje. Vývoj trvá už několik let. "Vyladit musíme elektriku tak, aby se nepřehřívala," dodal Paulduro.
Jeden ze stánků na Mírovém náměstí například ukazuje, kde se lze setkat v přírodě s radioaktivitou. Děti se mohou porovnat obsah popelnic, pokud sešlápnou karton a pokud tak neučiní a podobně. Program bude pokračovat do dnešních 18:00.