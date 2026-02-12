Denní centrum pro seniory a handicapované v Ústí nad Labem je hotové

Na sídlišti Pod Vyhlídkou v ústecké části Krásné Březno bylo dokončeno denní centrum pro seniory a handicapované. Práce na přestavbě objektu, v němž kdysi sídlila pobočka domu dětí a mládeže a posledních více než deset let byla opuštěná, trvaly od ledna loňského roku.
Náklady byly necelých 35 milionů korun, městu se podařilo většinu z nich uhradit díky dotaci získané z Národního plánu obnovy ve výši 30 milionů korun, zbytek zaplatilo ze svého rozpočtu.
V 1. patře objektu bude sídlit a bude tu mít také své zázemí Pečovatelská služba Ústí nad Labem. Druhé patro bude patřit dennímu centru, které bude provozovat právě pečovatelská služba.
„Určené bude dospělým osobám od 19 let se sníženou soběstačností z kvůli věku, zdravotnímu postižení nebo chronickému onemocnění. Cílem služby je poskytovat podporu při běžných denních činnostech a zároveň přispívat k zachování důstojnosti, soběstačnosti a kvality života uživatelů. Zároveň uleví rodinným příslušníkům, kteří se o své blízké starají, aby si sami mohli vyřídit pochůzky například k lékaři nebo si prostě jen odpočinuli,“ říká náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach (ANO).
Okamžitá kapacita centra bude 10 osob a o první klienty se začne centrum starat v pondělí 5. ledna. Na středu 15. prosince je naplánován den otevřených dveří pro veřejnost.
Rekonstrukce někdejší bývalé pobočky domu dětí a mládeže byla velmi rozsáhlá. Celá budova byla zateplena, nová jsou okna, fasáda nebo podlahové topení, na střechu pak byly umístěny fotovoltaické panely. Zcela se také změnila vnitřní dispozice objektu, který je nově plně bezbariérový.
Denní centrum je podle Vlacha vybaveno moderním a účelným nábytkem. „K dispozici je výtah, společenská a relaxační místnost, bezbariérové sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Pro aktivizační programy slouží i interaktivní technika,“ popisuje náměstek. K dispozici bude i tělocvična.
Podobná služba v krajském městě chyběla od roku 2020. „Impulzem k vybudování centra na sídlišti Pod Vyhlídkou byly podněty občanů, kteří dlouhodobě projevovali o tuto službu zájem,“ vysvětluje Vlach.
Po půlroce město plánuje vyhodnotit provoz a nabídku služeb denního centra pro seniory a handicapované. „Pak například může dojít k případné změně v délce otevírací doby, pokud by byl o službu velký zájem,“ dodává Vlach.