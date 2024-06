Depositum v Severočeské galerii výtvarného umění

Výstava Depositum představuje různé tematické a vývojové linie Háblovy tvorby. Divák vstupuje do iluzivní malbou a bohatými štuky zdobeného interiéru kostela, ale současně také do fiktivního depozitáře. Může tak nahlédnout více než sto šedesát umělcových maleb – od postních obrazů, vzniklých specifickou vytrhávanou technikou, přes abstraktní díla, jejichž centrem je neurčitý světelný objekt, přes krajiny instalované do diptychů, až po cykly obrazů starých mistrů a tváří již zemřelých významných osobností kulturního světa. Vedle klasických závěsných obrazů jsou na výstavě v litoměřickém kostele zastoupeny také monumentální Háblovy malířské svitky. Zavěšeny napříč hlavní lodí tvoří jakési baldachýny, které kopírují v opačném směru klenební oblouky ústředního prostoru. Svitky fungují jako zrcadlo architektonických prvků, při pohledu z bývalého varhanního kůru vytvářejí navíc pomyslný tubus. Všechny podle úhlu pohledu zrcadlí konvexní či konkávní prohnutí, tedy charakteristické tvarosloví barokní architektury.

„Veřejnost obdivuje nejen jeho malířské dílo, ale především jeho výjimečné monumentální instalace a intervence do různých prostorů včetně sakrálních. I to je důvod, proč jsme jej oslovili s prosbou o prezentaci právě v unikátních prostorách litoměřického barokního skvostu“ uvedla ředitelka galerie, Dana Veselská.

„Odkazem k pomyslnému depozitáři výstava reflektuje také osud bývalého jezuitského kostela, který v 60. a 70. letech minulého století fungoval jako depozitář a truhlářské dílny a následně byl upravován pro účely zřízení archivu. Odkaz na tuto skutečnost posouvá výstavu k obecnějším významovým souvislostem, které můžeme vymezit proměnlivými rolemi této konkrétní stavby – kostel jako posvátný prostor, kostel jako umělecké dílo, kostel jako pokladnice kultury materiální a duchovní, kostel jako skladiště uměleckých děl, kostel jako výstavní síň“ říká kurátorka výstavy, Vendula Fremlová.

K výstavě jsou plánovány komentované prohlídky.