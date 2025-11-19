Zdejší pracovníci se zaměřují na pomoc dětem a dospívajícím s psychickými obtížemi, jako je deprese, úzkosti, sebepoškozování či porucha příjmu potravy. Tým zároveň poskytuje podporu rodičům a spolupracuje se školami, zdravotnickými zařízeními, psychology a psychiatry.
„Sídlo týmu mohou navštěvovat rodiče s dětmi ve věku od sedmi do osmnácti let, mladiství od 15 do 18 let pak mohou využít služby i bez souhlasu rodičů,“ přiblížil mluvčí litoměřické radnice Radim Tuček. Zájemci službu najdou na adrese Mostecká 13, vchod je dvorem z ulice Vavřinecká.
Tým původně sídlil v nedalekém Terezíně. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat prostory v Litoměřicích, neboť drtivá část našich klientů je právě odtud,“ uvedla vedoucí litoměřické Naděje Veronika Libišová.
Tým duševního zdraví pro děti a mládež lze kontaktovat ve všední dny vždy od 8 do 16.30 hodin na telefonním čísle 775 889 624.