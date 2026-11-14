Školní jídelna Centra dětí a mládeže (CDM) v České Kamenici na Děčínsku nabízí dětem kromě hlavního jídla také salátový bar, ve kterém si samy nabírají zeleninu a ovoce. Organizace chce zavést také samoobslužné obědy. Za přístup ke stravování a vzdělávání dětí získalo centrum nedávno zlatý certifikát v programu Skutečně zdravá škola. ČTK to řekla ředitelka Hana Podlahová.
Získání nejvyššího ocenění bylo podle ředitelky původně nad její očekávání. Organizace se do programu zapojila v roce 2022, kdy získala bronz. O dva roky později obhájila stříbro a letos dosáhla na zlato. Je první organizací v Česku, která získala zlatý certifikát podle kritérií určených pro základní školy. Podlahová původně plánovala zůstat u stříbrného ocenění, nakonec se ale rozhodla usilovat o vyšší úroveň. "Nedalo mi to, řekla jsem si, že mi přijde zbytečné obhajovat stříbro, když máme na zlato," řekla. Ocenění musí obhajovat každé dva roky.
Program Skutečně zdravá škola klade důraz také na kvalitu a původ surovin. CDM se tak snaží využívat české a regionální potraviny, zařazovat biopotraviny a nakupovat vejce z volného chovu. Podle Podlahové je nejnáročnější zajistit dostatečné množství lokální zeleniny a ovoce pro stovky strávníků. "Fungujeme podle sezonních potravin hlavně, protože to je taky jeden z cílů," řekla ředitelka.
Přísná pravidla se vztahují také na nápoje, dětem proto jídelna nabízí vodu, neslazený čaj a mléko. Do budoucna chce organizace nabídku rozšířit o takzvaný vodní bar, kde by si děti mohly nabírat vodu ochucenou například sezonním ovocem.
V jídelně se připravuje zhruba 500 obědů denně. Děti si po odebrání hlavního jídla mohou samy nabrat zeleninu a ovoce ze salátového baru. Podle ředitelky se díky tomu daří omezovat plýtvání a děti si na zeleninu zvykají. V budoucnu by si měly samy nabírat také polévku a hlavní jídlo. CDM chce zavést samoobslužný výdej po Novém roce, kdy si strávníci budou moci vzít pouze tolik jídla, kolik sní. "Když nevědí, jak jídlo chutná nebo si nejsou jistí, je to úplně stejné jako v salátovém baru. Dej si málo, ochutnej to a můžeš si kdykoliv přidat," řekla Podlahová.
Program se týká také vzdělávání dětí. CDM proto upravilo vzdělávací program školní družiny a propojilo některé zájmové kroužky s aktivitami zaměřenými na potraviny a zdravé stravování. Děti například při turistických výpravách navštěvují místní farmy, kde se seznamují s produkcí potravin. Na zahradě organizace mají staročeskou zahrádku, na které pěstují zeleninu. Sklizené plodiny si samy zpracovávají. Podle Podlahové je důležité, aby děti nejen dostávaly zdravější jídlo, ale také se učily, proč je pro ně vhodné.
Centrum dětí a mládeže v České Kamenici propojuje školní družinu, dům dětí a mládeže a školní jídelnu. V zájmovém vzdělávání nabízí 75 kroužků, pořádá také pobytové a příměstské tábory. Ve školní družině má 120 dětí. Jídelna kromě nich zajišťuje stravování také pro další školská zařízení v okolí.