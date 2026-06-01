„Ústředním motivem návrhu se stala přívětivá postava pohádkové veverky Lity, která bude děti symbolicky provázet od vstupu do nemocnice až na dětské oddělení. Vizuální prvky v podobě této postavičky se stanou součástí směrového značení i dalších orientačních prvků,“ popisuje Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou litoměřická nemocnice patří.
Cílem projektu bylo zpřehlednit navigaci v areálu nemocnice a zpříjemnit prostředí malým pacientům. Na vytvoření návrhů se podílely tři studentky Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy ve Štětí. Vyhrála práce Sofie Zavřelové pod vedením odborného pedagoga Libora Bendy.
„Veverka Lita se stane parťákem všech malých pacientů – bude je provázet na pohotovosti, při příjmu, cestou výtahem, na chodbách i na dveřích. Díky ní bude cesta oddělením pro děti příjemnější a mnohem hravější,“ chválí si Klára Nováková, vrchní sestra dětského oddělení