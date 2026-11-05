Dětská pohotovost v Rumburku zůstane od 1. ledna 2027 částečně zachována

Dětská pohotovost v Rumburské nemocnici zůstane od 1. ledna 2027 částečně zachována. Fungovat bude od pátku do neděle a ve svátky, vždy několik hodin denně. Na zajištění služby se budou podílet někteří pediatři ze Šluknovského výběžku a lékaři z děčínské nemocnice. ČTK to dnes řekla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. O zajištění pohotovosti od pondělí do čtvrtka se bude ještě jednat.
VZP se podle Plívové situací v Rumburské nemocnici zabývala poslední měsíce. Oslovila všechny praktické lékaře pro děti a dorost ze Šluknovského výběžku a České Kamenice, aby zajistila dětskou pohotovost i po 1. lednu 2027. "Výsledkem jednání všech zainteresovaných stran je částečné zachování dětské pohotovosti i od 1. 1. 2027," sdělila.
Pohotovost bude nadále poskytována v prostorech Rumburské nemocnice, stejně jako dosud. Podle Plívové je její zachování možné díky spolupráci pediatrů a Krajské zdravotní (KZ), která může doplnit chybějící lékaře z děčínské nemocnice.
KZ, která Rumburskou nemocnici spravuje, plánuje podle dřívějších informací od ledna 2027 přesunout dětská lůžka a jednotku intenzivní péče (JIP) do Děčína. Důvodem je podle společnosti nedostatek personálu. Záměr vyvolal nesouhlas části obyvatel Šluknovského výběžku. Už na zářijovém jednání se zástupci KZ starosta Lipové Pavel Svoboda (STAN) řekl, že starostové budou usilovat o zachování dětské pohotovosti. Na začátku října v Rumburku proti plánovanému zrušení dětského oddělení a JIP demonstrovalo několik stovek lidí. Požadovali zachování dětské lůžkové péče a upozorňovali na horší dostupnost zdravotních služeb pro děti v regionu.
Rumburská nemocnice je spádová pro zhruba 55.000 obyvatel Šluknovského výběžku. Do nemocnice v Děčíně může z některých míst regionu cesta trvat až hodinu. Rumburská nemocnice je součástí KZ od roku 2021. V minulosti se opakovaně řešila její ekonomická situace a další podoba zdravotní péče v regionu.