Dětská pohotovost v Rumburku zůstane od 1. ledna 2027 částečně zachována

Dětská pohotovost v Rumburské nemocnici zůstane od 1. ledna 2027 částečně zachována. Fungovat bude od pátku do neděle a ve svátky, vždy několik hodin denně. Na zajištění služby se budou podílet někteří pediatři ze Šluknovského výběžku a lékaři z děčínské nemocnice. ČTK to dnes řekla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. O zajištění pohotovosti od pondělí do čtvrtka se bude ještě jednat.
VZP se podle Plívové situací v Rumburské nemocnici zabývala poslední měsíce. Oslovila všechny praktické lékaře pro děti a dorost ze Šluknovského výběžku a České Kamenice, aby zajistila dětskou pohotovost i po 1. lednu 2027. "Výsledkem jednání všech zainteresovaných stran je částečné zachování dětské pohotovosti i od 1. 1. 2027," sdělila.
Pohotovost bude nadále poskytována v prostorech Rumburské nemocnice, stejně jako dosud. Podle Plívové je její zachování možné díky spolupráci pediatrů a Krajské zdravotní (KZ), která může doplnit chybějící lékaře z děčínské nemocnice.
KZ, která Rumburskou nemocnici spravuje, plánuje podle dřívějších informací od ledna 2027 přesunout dětská lůžka a jednotku intenzivní péče (JIP) do Děčína. Důvodem je podle společnosti nedostatek personálu. Záměr vyvolal nesouhlas části obyvatel Šluknovského výběžku. Na zářijovém jednání se zástupci KZ starosta Lipové Pavel Svoboda (STAN) řekl, že starostové budou usilovat o zachování dětské pohotovosti. Na začátku října v Rumburku proti plánovanému zrušení dětského oddělení a JIP demonstrovalo několik stovek lidí. Požadovali zachování dětské lůžkové péče a upozorňovali na horší dostupnost zdravotních služeb pro děti v regionu.
Zrušení dětského lůžkového oddělení a jednotky JIP od 1. ledna 2027 platí, řekla dnes ČTK mluvčí KZ Miloslava Kučerová. KZ se podílí na zajištění dětské pohotovosti, protože se zatím nepodařilo najít smluvního partnera z řad praktických dětských lékařů, který by byl ochoten tuto (pohotovostní) službu zajišťovat. "Provoz dětské pohotovosti od ledna prostorově, přístrojově i personálně zajistí přímo Krajská zdravotní," uvedla Kučerová. "O konkrétním modelu zajištění pohotovosti ve zbývajících pracovních dnech (pondělí až čtvrtek) v současné době dále intenzivně vyjednáváme," dodala.
Rumburská nemocnice je spádová zhruba pro 55.000 obyvatel Šluknovského výběžku. Do nemocnice v Děčíně může z některých míst regionu cesta trvat až hodinu. Rumburská nemocnice je součástí KZ od roku 2021. V minulosti se opakovaně řešila její ekonomická situace a další podoba zdravotní péče v regionu.
Do rozvoje, stabilizace a modernizace nemocnice investovala KZ podle mluvčí více než 750 milionů korun, což je hodnota, která zahrnuje i kumulovanou ztrátu hospodaření. Samotná investice byla do současnosti 357 milionů korun. Za peníze vyměnila KZ přístroje. Za více než 200 milionů korun opravila rumburskou polikliniku, která bude zprovozněna na konci letošního roku. V ní naleznou klienti podle Kučerové moderně vybavené gastroenterologické pracoviště, rentgen i široké spektrum odborných ambulancí – interní, ortopedickou, chirurgickou, nutriční, paliativní, urologickou, sexuologickou, endokrinologickou, kardiologickou a diabetologickou. K dispozici bude také komplex rehabilitace včetně dětské ergoterapie, gynekologická ambulance a neurologická ambulance. Součástí objektu bude rovněž odběrové místo pro laboratorní vyšetření a své působení zde naleznou i soukromí lékaři v oborech praktického lékařství, stomatologie, plicního lékařství, alergologie a imunologie i vnitřního lékařství.