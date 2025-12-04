Dětské hřiště v teplické v Janáčkově ulici prochází opravou

Na dětském hřišti v Janáčkově ulici v Teplicích probíhá oprava dětského hřiště. Vyměněn bude stávající betonový povrch kolem pískoviště a přilehlé chodníky, obojí je ve špatném technickém stavu.
„Práce zahrnou odstranění betonové plochy v okolí pískoviště, rekonstrukci chodníčků uvnitř hřiště, doplnění zeminy a následné zatravnění. Cílem je vytvořit přirozené a bezpečné prostředí pro děti i jejich doprovod,“ uvedla mluvčí teplického magistrátu Adina Sedláková s tím, že práce by měly trvat zhruba měsíc.
Během rekonstrukce bude dotčená část hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřena.