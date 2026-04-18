Developer plánuje v Děčíně vilovou čtvrť,město by se mohlo podílet opravou cesty

Developer plánuje v Děčíně vybudovat vilovou čtvrť. Zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o tom, zda se bude město podílet opravou cesty, která kolem budoucích parcel vede. Náklady odhadem překročí 9,5 milionu korun. Město by mělo zaplatit zhruba 8,2 milionu korun, zbylá úhrada nákladů by byla na developerovi. Jeho záměr počítá s vybudováním zhruba 30 domů v Chlumské ulici v části Staré Město. ČTK o tom informoval náměstek primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín).
"Smlouva je v souladu se stavebním zákonem. Připravovala se půl roku," uvedl Smíšek k dokumentu, který v příštím týdnu projedná zastupitelstvo. Ve smlouvě je například uvedeno, že developer bude mít ručitele, který ho zastoupí v případě, že by nemohl svou část opravy silnice zaplatit.
Silnice, kterou je nutné opravit, kapacitně ani technicky neodpovídá požadavkům na bezpečný a plynulý provoz související s plánovanou investicí. Veřejné osvětlení podél cesty existuje, jeho doplnění mezi domy zajistí investor.
Město chce, aby u nové zástavby vznikla také točna pro městskou hromadnou dopravu. Smíšek řekl, že kvůli množství obyvatel by k rodinným domům jezdil autobus. Podle náměstkova odhadu nebudou rodiny v domech bydlet dříve než za dva roky. Také silnice se má opravovat až v roce 2028.
Podobných smluv zřejmě přibude. Smíšek uvedl, že v Děčíně chystají své záměry realizovat další dva až tři investoři. Zároveň je tam několik projektů, které developeři odkládají už mnoho let. Podle Smíška je u smluv, jako je ta, kterou dostanou na stůl zastupitelé, vyšší pravděpodobnost, že se výstavba opravdu uskuteční.