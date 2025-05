DiaTour na severu Čech: nechte si změřit cukr v krvi

„Cukrovka, zejména diabetes 2. typu, je stále častější a postihuje nejen starší generaci, ale i mladší jedince. Tato nemoc spojená s vysokou hladinou cukru v krvi vyžaduje dlouhodobou léčbu a změnu životního stylu. Včasná diagnostika a prevence mohou pacientům výrazně zlepšit kvalitu života,“ uvádí síť lékáren na svém webu.

Orientační měření hladiny cukru v krvi je již nějakou dobu možné ve vybraných lékárnách Dr. Max. Ve městech, kde služba zatím není dostupná, ho nyní nabídne mobilní stanice.

Na zájemce, kteří ji navštíví, čeká rozhovor s odborníkem o zdravotním stavu, denním režimu či užívaných lécích. Následně proběhne samotné vyšetření. Poté příchozí obdrží záznam z vyšetření a přítomný konzultant mu poradí, jak s výsledky naložit, případně doporučí návštěvu lékaře.

Do Ústeckého kraje zavítá mobilní vůz hned několikrát – 21. května bude v Rumburku, 22. května v Lovosicích a 23. května ve Štětí. 2. června pak přijede ještě do Podbořan. Měření bude probíhat vždy od 9 do 17 hodin. Pro vyšetření je třeba zarezervovat si termín, a to na na www.drmax.cz/diatour.

Diabetem trpí asi milion Čechů

Diabetem v Česku trpí asi milion lidí, mnoho dalších je však nemocných a o tom, že mají cukrovku, ani neví. Neléčené onemocnění vede k postižení nervů, cév, zraku a ledvin či ke špatnému hojení ran. Mezi příznaky cukrovky může patřit například žízeň, respektive zvýšený příjem tekutin, časté vydatné močení, hubnutí při normální chuti k jídlu, únava a malátnost či poruchy vidění.