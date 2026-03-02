Návrhů na vylepšení veřejných prostor do participativního rozpočtu na rok 2026 přišlo celkem devět. Sedm z nich však bylo po posouzení příslušnými odbory radnice vyhodnoceno jako nerealizovatelných, a to zejména kvůli finanční náročnosti nebo návaznosti na již schválené investiční projekty města.
„Jako reálné byly shledány dva návrhy, každý s rozpočtem 300 tisíc korun. Oba tak mohou být uskutečněny v rámci celkové částky 800 tisíc korun vyčleněné na participativní rozpočet. Jelikož se jedná pouze o dva projekty, neproběhne tradiční veřejné představení návrhů ani hlasování,“ uvedl mluvčí Žatce Tomáš Kassal.
Vyhotovení se dočká tzv. relaxpoint v části Milčeves. Půjde o dřevěný altánek určený k odpočinku, setkávání obyvatel a menším komunitním akcím. Dále se uskuteční nápad s názvem Žatec táhne – čtveřice šachů s figurkami a muralovými kresbami. „Ve čtyřech lokalitách města vzniknou venkovní šachová stanoviště s betonovými stolky, figurkami a prvky k sezení, která nabídnou prostor ke hře i setkávání,“ dodal Kassal.