Díra za 73 milionů v centru Ústí zůstává dírou. Městu selhal i plán na plot

Koupi léta rozestavěných základů i přes odpor opozice zastupitelé schválili v tajném hlasování v červnu roku 2023. Opozice už tehdy poukazovala, že cena je přemrštěná. Vedení města ale argumentovalo, že v ceně je zahrnuta i projektová dokumentace na výstavbu budovy. Teď se ale ukazuje, že před několika lety zpracovaný projekt se musí předělat.

„Myslím, že už v době nákupu bylo zřejmé, že je projekt zastaralý a v podstatě nepoužitelný,“ uvedla opoziční zastupitelka Karolina Žákovská (PRO!Ústí).

Že se koupená projektová dokumentace musí přepracovat, potvrdil i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) „Nechali jsme zpracovat studii na změnu projektové dokumentace včetně výpočtů objemových ukazatelů tak, aby budoucí objekt sloužil pro potřeby odborů vykonávajících státní správu, například odbor sociální nebo stavební. Studie byla dokončena v září loňského roku, město za ni zaplatilo 831 tisíc korun,“ uvedl primátor.

Magistrát také nechal prověřit statiku rozestavěného objektu. Podle primátora je v pořádku. „Posudek potvrdil všechny pevnostní a bezpečnostní parametry díla,“ sdělil Nedvědický.

Kdy se ale začne na staveništi konečně něco dít, není v tuto chvíli jasné. A jasné není ani financování. Podle Nedvědického chce město stavbu hradit pomocí takzvaného PPP projektu, tedy za pomoci veřejných a soukromých peněz.

„Od září loňského roku proběhla dvě výběrová řízení na právní kancelář, která by vedla předběžné tržní konzultace a koncesní řízení na vedení celého projektu dostavby a financování prostřednictvím PPP. Tento proces dosud nebyl ukončen,“ uvedl Petr Nedvědický s tím, že v současné době magistrát provádí výběr dalších právních kanceláří, které by mohl oslovit.

Vývoj situace kolem díry zajímá také zastupitele. Podle Karoliny Žákovské žádné informace týkající se ostudného místa od vedení města nedostávají. „Na dubnové jednání zastupitelstva chceme zařadit bod o díře. Budeme požadovat informace o aktuálním stavu řešení a také aby město zastupitele pravidelně informovalo, jakým způsobem se záležitost vyvíjí,“ sdělila Žákovská.

Plotem obehnanou díru v centru města, kolem které denně projdou tisíce lidí, místní opakovaně kritizují. „Čekal jsem, že když to patří městu, začne se stavět. Ale vidím, že to byly zase jenom řeči. Na to už jsme v Ústí zvyklí,“ uvedl například pan Petr.

Další z obyvatel upozorňuje, že město také slibovalo umístit na plot desky z dřevotřísky, na nichž se měly prezentovat například městské organizace, k dispozici mělo být i kukátko, kterým se mohli obyvatelé města i turisté podívat, jak za plotem stavba polyfunkčního domu postupuje.

Místo desek se ale před pár měsíci na plotě objevila nová plachta. „Navrhované oplocení z desek bylo podmíněno vypracováním statického posudku na oplocení. Jeho vypracování trvalo pět měsíců. Město následně dvakrát vyhlásilo výběrové řízení na zhotovení díla včetně zpracování projektu, ale žádný zájemce se nenašel,“ popisuje primátor důvody, proč z původních plánů sešlo.