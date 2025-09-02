Přihlížela fatálnímu týrání tříletého syna. Po půlce trestu je žena z vězení venku

Monika Gordíková
  15:22aktualizováno  15:22
Okresní soud v Havlíčkově Brodě podmíněně pustil na svobodu ženu z Loun, která přihlížela tomu, jak její partner utýral k smrti jejího tříletého syna. Simona T. za to v roce 2021 dostala 8,5 roku vězení. Jak zjistila redakce iDNES.cz, soud jí spolu s podmínečným propuštěním stanovil sedmiletou zkušební dobu a nařídil dohled probačního úředníka.
Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef...

Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef Kuča brutálně týrá jejího tříletého syna. Chlapeček nakonec zemřel. Spolu s ní byl obžalován i Michal H., známý partnerů, který s nimi tehdy sdílel domácnost. | foto: Monika Gordíková, MF DNES

Muž, který podle obžaloby utýral nevlastního syna, před ústeckým krajským...
Začalo hlavní líčení s mužem obžalovaným z týrání a následné smrti tříletého...
Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef...
Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef...
11 fotografií

S podmínečným propuštěním Simony T. souhlasil státní zástupce i ředitelka věznice. Žena si trest odpykávala ve Světlé nad Sázavou, proto o její žádosti rozhodoval Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

„Vzhledem k velmi dobrému chování odsouzené ve výkonu trestu lze předpokládat, že do budoucna by mohla vést řádný život, když plněním svých povinností po dobu dosavadního výkonu uloženého trestu odnětí svobody dostatečně prokázala snahu o polepšení,“ stojí mimo jiné v rozhodnutí soudu, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Podle zpráv z věznice žena „se zájmem pracovala s důsledky své trestné činnosti v rámci speciálně výchovné aktivity zaměřené na trestnou činnost páchanou na dětech“.

Dostala také několik pochval a odměn. „Vnitřní řád dodržuje. K zaměstnancům je slušná a vstřícná, v kolektivu odsouzených vystupuje klidně,“ uvedla věznice s tím, že žena už oslovila několik možných zaměstnavatelů a má na svobodě zajištěné zázemí.

Soud si před samotným rozhodnutím nechal vypracovat ještě znalecký posudek od klinického psychologa. I ten propuštění doporučil. „Svůj trest přijímá, je si vědoma svého pochybení. Odsouzená je schopna zpětného začlenění do společnosti,“ uvedl mimo jiné znalec.

Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef Kuča brutálně týrá jejího tříletého syna. Chlapeček nakonec zemřel. Spolu s ní byl obžalován i Michal H., známý partnerů, který s nimi tehdy sdílel domácnost.
Muž, který podle obžaloby utýral nevlastního syna, před ústeckým krajským soudem. (15. října 2019)
Začalo hlavní líčení s mužem obžalovaným z týrání a následné smrti tříletého nevlastního syna. Na snímku popisuje jeden z trestů pro tříleté dítě, kdy mělo klečet a držet knihy na rukou. (1. srpna 2019)
Simona T. z Loun podle obžaloby měsíce přihlížela tomu, jak její partner Josef Kuča brutálně týrá jejího tříletého syna. Chlapeček nakonec zemřel. Spolu s ní byl obžalován i Michal H., známý partnerů, který s nimi tehdy sdílel domácnost.
11 fotografií

Žena se na trestu v délce 8,5 roku za týrání svěřené osoby v roce 2021 dohodla se státním zástupcem. Dohodu pak potvrdil Krajský soud v Ústí nad Labem. „Jako matka jsem selhala. To, čeho jsem se dopustila, nebylo úmyslné. Je to ale neomluvitelné,“ napsala tehdy v prohlášení s tím, že se po smrti svého syna chtěla zabít.

Otevřené rány, krev na zdi...

Tříletý chlapec zemřel v únoru 2019. Ženin tehdejší partner ho brutálně týral. Dítě bil dlaněmi i vařečkou, kousal po celém těle, sprchoval studenou vodou, posazoval na sporák, pálil cigaretami či žehličkou nebo ho nechával klečet s nataženýma rukama, na které mu pokládal knížky. Podle svých slov ho prý chtěl „převychovat“.

Dítě utrpělo celou řadu zranění. Po těle mělo otevřené rány. V bytě byly na zdech viditelné stopy krve. Žena však proti tomu nijak nezakročila. Naopak se vše snažila krýt.

Otčím, který dostal 22 let za utýrání nevlastního syna, zemřel ve věznici

Krajský soud v roce 2021 schválil i dohodu mezi žalobcem a mužem, jenž v době, kdy týrání probíhalo, s rodinou bydlel. S dítětem sdílel pokoj a také nijak nezakročil. Nakonec odešel s podmínkou.

Muž, jenž chlapce týral, dostal výjimečný trest 22 let. Krátce poté ve vězení spáchal sebevraždu.

1. srpna 2019

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Politolog:Incident s napadením Babiše ukazuje na rostoucí polarizaci společnosti

Napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí na mítinku na Frýdecko-Místecku je podle olomouckého politologa Jakuba Lyska výsledkem rostoucí...

2. září 2025  15:14,  aktualizováno  15:14

Dvůr Králové vypsal tendr na přestavbu autobusového nádraží za 115 milionů korun

Patnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku vypsal soutěž na rekonstrukci autobusového nádraží za odhadovaných 115 milionů korun bez daně z přidané...

2. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Na jihočeských letních táborech se vystřídalo 37.000 dětí, podobně jako loni

Na letních táborech na jihu Čech se o prázdninách vystřídalo více než 37.000 dětí. Jde o podobnou účast jako v minulých letech. Hygienici při 132 kontrolách...

2. září 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úspory. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

2. září 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Závada na výhybce na Kačerově zastavila metro, cestující vozily autobusy

Kvůli technické závadě výhybky nejezdilo v úterý odpoledne zhruba hodinu a tři čtvrtě metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. Po dobu přerušení provozu vozila cestující náhradní...

2. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:41

Zábavné video poukazuje na povrchní přístup firem k duševnímu zdraví

Je duševní pohoda zaměstnanců skutečnou prioritou, nebo jen dalším bodem v interní prezentaci? Zábavně laděná videoscénka s prvky satiry upozorňuje na častý, avšak povrchní způsob, jakým některé...

2. září 2025  16:36

Krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! na jihu Moravy

Krajský soud v Brně dnes zamítl jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Nová pádla i plachta. Expedice Monoxylon opět vypluje na moře v pravěkém člunu

Experimentální archeolog Radomír Tichý a jeho tým složený z vědců a dalších nadšenců oznámil, že už popáté vyrazí v replice pravěkého člunu po Egejském moři, aby přinesli detailnější poznatky o...

2. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Zdarma ve 136 městech

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

2. září 2025  16:21

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Tábory v hradeckém kraji hygienici letos zavírat nemuseli, udělili 14 pokut

Hygienici v Královéhradeckém kraji při prázdninových kontrolách letních dětských táborů udělili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun. V sezoně nezaznamenali...

2. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Městys Koloveč na Domažlicku vybudoval kanalizaci a čistírnu za 200 mil. Kč

Městys Koloveč na Domažlicku s tisícovkou obyvatel vybudoval kanalizaci a čistírnu odpadních vod za 200 milionů korun a začíná stavět školku pro 120 dětí...

2. září 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.