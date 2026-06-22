Diváci se v ústeckém Činoherním studiu dočkají modernějšího ozvučení

„Modernizací projde ozvučovací systém, nové budou reproboxy, signálový processing a zesilovače. Dále se zdigitalizuje signálové vedení na divadelním sále. Součástí zakázky je také doprava a instalace zařízení včetně školení obsluhy,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
Vylepšení ozvučení je součástí projektu, jehož cílem je zmodernizovat technické vybavení v Činoherním studiu. Postupně dojde k výměně stávající zastaralé světelné, zvukové a jevištní techniky za moderní, která bude odpovídat aktuálním požadavkům studiové činoherní tvorby.
„Tato změna bude mít pozitivní dopad na zefektivnění provozu i energetické úspory. Zároveň diváci získají výrazně lepší zážitky z představení. Díky projektu se zlepší podmínky pro tvorbu a prezentaci kulturních a kreativních aktivit, zvýší se atraktivita prostoru pro externí spolupráce a dojde k posílení pozice Činoherního studia jako významného regionálního kulturního centra,“ dodal Lukinič.
Celý projekt by měl stát necelých 7,9 milionu korun, téměř 6 milionů korun zaplatí Činoherní studio z dotace získané z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.