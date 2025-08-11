Dláždění v centru Ústí nad Labem bude jednotné

Centrum krajského města bude mít jednotné vydláždění.
Záměr je součástí dlouhodobé strategie zaměřené na kultivaci veřejného prostoru a postupnou proměnu vizuální identity města.
„Jednotný typ tzv. spárořezu, který byl již uplatněn v několika městských projektech, například v prostoru před kostelem sv. Vojtěcha, jehož revitalizace by měla být hotová do konce roku 2025, se nově stává závazným standardem pro všechny městské investice v určeném území centra. Pro soukromé investory bude tento princip doporučeným vodítkem, jak přispět ke kvalitě a jednotnosti veřejného prostoru,“ řekl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
„Věříme, že systematický přístup pomůže vytvořit příjemnější prostředí pro obyvatele i návštěvníky města,“ dodala pak radní Eva Fialová (ANO).