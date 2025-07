„Poslední plán výměny vodovodu a kanalizace už vychází z konkrétních známých termínů, ale zároveň zohledňuje i to, že se při výkopových pracích postupně zjišťuje stav splaškových a dešťových přípojek. Tyto opravy mají samozřejmě vliv na délku celé akce. Další zpoždění je způsobeno tím, že musíme čekat se zahájením stěžejní části vodovodního řadu do doby, než plynaři dokončí svou práci a uvedou povrchy do původního stavu,“ vysvětluje Alois Trochta, stavbyvedoucí firmy EmviPro, která pro Severočeskou vodárenskou společnost zajišťuje výměnu vodovodu a kanalizace.

K prodloužení termínu dokončení přispělo také rozšíření rozsahu stavby o dalších 73 metrů kanalizační stoky. K tomu musí dojít na místech, kde stavbaři zjistili havarijní stav potrubí. Rekonstrukce těchto částí je plánována na zimní měsíce.

„Stávající harmonogram rekonstrukce kanalizace a vodovodu zahrnuje i rezervu pro možné komplikace. Dokončení výměny kanalizačního potrubí včetně stok, přípojek a propojek se v Dlouhé ulici předpokládá do března příštího roku. Pokládka vodovodního řadu by podle aktuálních plánů měla skončit do konce května 2026,“ popisuje mluvčí Litoměřic Michaela Rozsypalová.

Na stavbě nyní pracují dvě čety, jedna na hlavní stoce a druhá na odbočných stokách a přípojkách. Podle stavbyvedoucího by teoreticky bylo možné nasadit víc pracovníků a techniky, ale to by zásadně omezilo pohyb chodců i zásobování provozoven.

Podle místních je však pohyb po ulici poměrně hodně omezen už nyní. Lidé kličkují mezi zátarasy a hledají, kudy mohou projít. Přístup do obchodů či cestu do práce mají chodci značně ztíženou. „Nikdy nevím, kudy projít. Každý den je zatarasená jiná část chodníku. Kličkujeme tady jako myši,“ zlobí se paní Jitka. „Je to ostuda. Trvá to strašně dlouho,“ rozčiluje se pak senior Jiří.

Na rekonstrukci inženýrských sítí město plánuje navázat proměnou celého uličního prostoru v Dlouhé. Stávající zámkovou dlažbu na chodnících a asfaltový povrch vozovky mají podle hotové studie nahradit žulové kostky různých formátů a barev. Budou zde také nové stromy a květinové záhony. Součástí prací bude i pokládka nových optických kabelů.

Podle Rozsypalové by kompletní proměna ulice měla trvat minimálně rok, přesné termíny však zatím ještě nejsou známy.