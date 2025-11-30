Půjčit si 40 tisíc, vracet 140. Klientů nám přibývá, říká šéf dluhové poradny

Pavel Křivohlavý
  8:22aktualizováno  8:22
Nesplatitelné dluhy tíží statisíce lidí v Česku, mnozí z nich hledají pomoc v dluhových poradnách. V Ústeckém kraji jsou jich už téměř dvě desítky a vznikají další. Dlouholetý vedoucí jedné z nich David Hájek v rozhovoru popisuje nejen příčiny toho, jak se lidé do dluhů dostávají, ale také proces oddlužení i prevenci, jak do dluhové pasti nespadnout.

David Hájek, vedoucí dluhové poradny Naděje ve Štětí na Litoměřicku. | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

S jakými problémy se lidé přicházející do dluhové poradny nejčastěji potýkají?
Většinou lidé přicházejí s tím, že jsou zadluženi a situaci nezvládají řešit vlastními silami. Jsou dva nejběžnější typy dlužníků. Ti první mají exekuce, které dlouhodobě neřešili, což může být i deset či dvacet let, a nyní se rozhodli vstoupit do oddlužení. Druhým typem jsou lidé, kteří si nadělali mnoho půjček a dostali se do situace, kdy už nejsou schopni je splácet. Tito lidé jsou většinou předluženi, jsou v dluhové pasti. Protože jedním z vhodných způsobů, jak to řešit, je vstup do oddlužení, nabízíme lidem pomoc při sepsání a při podání návrhu na oddlužení.

Co oddlužení pro takovéto lidi znamená?
Znamená to, že se dlužníci ze svých finančních problémů dostanou ven. Princip oddlužení je v tom, že dlužník po dobu tří let splácí dluhy podle stanovené částky a pokud po celou tuto dobu poctivě splácí, soud ho od zbytku dluhu osvobodí.

Jak oddlužení probíhá?
Každé oddlužení musí schválit soud. Hlavní podmínkou oddlužení je, aby dlužník vyvinul veškeré možné úsilí k zaplacení dluhu. Pokud může pracovat, musí pracovat a mít adekvátní příjem ke svému vzdělání, tedy nikoli minimální mzdu. Kolik musí dlužník platit, určuje soud individuálně podle příjmového potenciálu, který se určuje podle dlužníkova vzdělání, praxe a dovedností.

Češi se rekordně zadlužují. Věří, že se ekonomická situace zlepší, líčí experti

Co oddlužení dlužníka znamená pro věřitele?
Pokud je dlužník takto soudem osvobozen, věřitelé už nemohou zbytek půjčky vymáhat. To se týká bankovních či nebankovních půjček, ale i třeba dluhů na nájemném či zdravotním pojištění a dalších. Jsou však výjimky, které se týkají například dluhů na výživném nebo dluhů, které vznikly jako náhrada škody za úmyslný trestný čin. Na ty se oddlužení nevztahuje.

Jaké jsou příčiny toho, že se lidé ocitnou ve velkých dluzích?
Nejčastěji dluhy vznikají neuváženým braním půjček. Ale přicházejí například i klientky, které se zadlužily kvůli bývalému příteli či manželovi, který je přesvědčil, aby si vzali půjčku. Slíbil jim, že ji bude splácet, ale pak to neudělal. Dalším důvodem jsou dluhy, které lidem zbyly po rozvodu. Jestliže si totiž jeden z partnerů během manželství vezme půjčku, odpovídají za ni oba, a to i po rozvodu. Řadě lidí vznikly dluhy během neúspěšného podnikání, někteří z nich je třeba od devadesátých let neřešili a dluhy narůstaly. A přicházejí i zadlužení senioři, kteří se třeba příliš snažili pomoci svým příbuzným nebo si brali půjčky na zlepšení své životní úrovně.

Setkáváte se i s oběťmi jednání neférových firem?
Přicházejí klienti, kteří právě kvůli jednání neférových firem přišli například o byt nebo dům. Neférová firma jim nabídla vyřešení dluhů vykoupením jejich nemovitosti. Pokud jim na to zadlužený člověk skočí, sice dostane nějaké peníze, ale vždy pod cenou, než jakou by získal běžným prodejem. Ve smlouvě navíc podepíše vysoký nájem nebo další podmínky, kvůli kterým velice rychle přijde o možnost, aby si byt mohl zakoupil zpět. Často to končí tím, že tito lidé o své nemovitosti přijdou. Měl jsem tu případ člověka, který následkem takovéhoto jednání skončil na ulici.

A co nebankovní půjčky?
Další neférové společnosti jsou ty, které poskytují nebankovní půjčky na vysoký úrok. Například jedna klientka si půjčila 40 tisíc korun, ale vrátit musela 140 tisíc. Další si půjčila 180 tisíc korun, ale vrátit musela 360 tisíc. I s tím se tu setkáváme.

Jak moc přibývá lidí, kteří mají nepřekonatelné finanční problémy?
Podle zkušeností naší dluhové poradny v posledních letech přibývá jak klientů, tak i počtu podaných žádostí o oddlužení. Počet roste každý rok někdy od roku 2019. V současné době je v České republice více než 600 tisíc lidí zatíženo exekucí, z toho v Ústeckém kraji 85 tisíc a například zde v okrese Litoměřice přes sedm tisíc.

Češi versus dluhy. Každý desátý se chová při zadlužování vysoce rizikově

V Lovosicích nedávno otevřela nová dluhová poradna, vznikly v okolí i další?
Poradna Naděje, kde působím, má nyní v Ústeckém kraji pět dluhových poraden. Ty v Kadani, v Klášterci na Ohří a ve Štětí, kde jsem já, už fungují delší dobu. Vedle té lovosické letos přibyla i dluhová poradna v Roudnici nad Labem. Neziskových organizací, které pomáhají s dluhovou problematikou, je však víc. Mapu všech dluhových poraden nabízí třeba Člověk v tísni na stránkách jakprezitdluhy.cz. Na portálu justice.cz pak zájemci naleznou seznam všech právnických osob, které mají akreditaci na zpracování návrhů o oddlužení.

Na co by si lidé měli dát pozor, aby se neúměrně nezadlužili?
Lidé by si neměli půjčovat na zbytečnosti, jako jsou dárky nebo dovolená. Když už se pro půjčku přece jen rozhodnou, měli by si před jejím uzavřením předem spočítat, zda budou mít na placení splátek. Je potřeba si uvědomit, že doba splácení může trvat i několik let. Je nutné vzít v potaz i to, od koho si člověk půjčuje, aby nenaletěl neférovým nebankovním společnostem. Dále lidem doporučujeme, aby se dívali nejen na inzerované akční úroky, ale na RPSN (roční procentní sazbu nákladů), kde jsou sečteny všechny roční náklady.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali

Kvůli požáru bytu na Spořilově v neděli vyjížděly jednotky záchranného...

Hasiči a záchranáři v neděli vyjížděli k požáru bytu na pražském Spořilově. Několik lidí evakuovali. Zdravotní stav ženy, která v bytě bydlí, záchranáři pouze zkontrolovali na místě, nikdo se...

30. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Liberec příští rok ocení medailí města novinářku, historičku a architekta

ilustrační snímek

Liberec příští rok udělí třem lidem medailí města, což je jeho druhé nejvyšší vyznamenání po čestném občanství. Magistrát medailí ocení novinářku Marcelu...

30. listopadu 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nákladní vlak ve S.Boleslavi srazil dělníky, kteří chystali výluku, jeden zemřel

ilustrační snímek

Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil tři dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl dnes...

30. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení

Pohled na nový stadion Hradce Králové, který má před začátkem ligy potíže s...

Několik podstatných vylepšení se chystá u nového fotbalového stadionu v Malšovicích. Prvním by měl být automatický parkovací dům pro kola, který má vyrůst na ploše mezi arénou a koupalištěm Flošna....

30. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Druhý je v nemocnici. Okolnosti vyšetřují kriminalisté a drážní...

30. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  9:53

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na...

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe zahřejí teplé rukavice, šála a čepice. Podobně jako soška Františka, kterou ve Františkových Lázních...

30. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve vyšších polohách Olomouckého kraje zůstává na inertních vozovkách ujetý sníh

ilustrační snímek

Ve vyšších polohách Olomouckého kraje zůstává na vozovkách udržovaných inertně ujetý sníh, zvýšená opatrnost je tam namístě. Ostatní silnice v kraji jsou již...

30. listopadu 2025  7:48,  aktualizováno  7:48

Herálec opravil ikonický Špačkův dům. Jeho středem procházela zemská hranice

Herálci se naskytla možnost odkoupení domu od bratrů Špačkových v roce 2019. A...

Novou tvář získal historický Špačkův dům v Herálci na Žďársku. Stavba z počátku dvacátého století sloužila kdysi jako řeznictví a hostinec. Byla však také centrem společenského dění – například v...

30. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Správci chráněných oblastí zkouší, jak může řízené vypalování pomoci přírodě

ilustrační snímek

Oheň, který byl tisíce let přirozeným faktorem utvářejícím podobu krajiny, zkouší v posledních letech využívat i správci chráněných oblastí a národních parků....

30. listopadu 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, hrozí námraza

ilustrační snímek

Na nesolených horských silnicích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zůstává vrstva uježděného sněhu. Řidiči musejí být při cestě do Krkonoš a Orlických hor...

30. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  7:29

Na severu Čech mrholí, silničáři radí opatrnost v horách, cesty mohou klouzat

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes ráno mrholí nebo se objevují mlhy. Silničáři radí opatrnost. Horské silnice nižších tříd, kde je uježděná vrstva zledovatělého sněhu, mohou...

30. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Staroměstské náměstí se proměnilo v zářivou kulisu předvánoční Prahy, když zde slavnostně rozsvítili vánoční strom. Tisíce návštěvníků zaplnily každý kout náměstí a s nadšením sledovaly okamžik, kdy...

vydáno 30. listopadu 2025  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.