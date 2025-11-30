Půjčit si 40 tisíc, vracet 140. Klientů nám přibývá, říká šéf dluhové poradny

S jakými problémy se lidé přicházející do dluhové poradny nejčastěji potýkají?
Většinou lidé přicházejí s tím, že jsou zadluženi a situaci nezvládají řešit vlastními silami. Jsou dva nejběžnější typy dlužníků. Ti první mají exekuce, které dlouhodobě neřešili, což může být i deset či dvacet let, a nyní se rozhodli vstoupit do oddlužení. Druhým typem jsou lidé, kteří si nadělali mnoho půjček a dostali se do situace, kdy už nejsou schopni je splácet. Tito lidé jsou většinou předluženi, jsou v dluhové pasti. Protože jedním z vhodných způsobů, jak to řešit, je vstup do oddlužení, nabízíme lidem pomoc při sepsání a při podání návrhu na oddlužení.
Co oddlužení pro takovéto lidi znamená?
Znamená to, že se dlužníci ze svých finančních problémů dostanou ven. Princip oddlužení je v tom, že dlužník po dobu tří let splácí dluhy podle stanovené částky a pokud po celou tuto dobu poctivě splácí, soud ho od zbytku dluhu osvobodí.
Jak oddlužení probíhá?
Každé oddlužení musí schválit soud. Hlavní podmínkou oddlužení je, aby dlužník vyvinul veškeré možné úsilí k zaplacení dluhu. Pokud může pracovat, musí pracovat a mít adekvátní příjem ke svému vzdělání, tedy nikoli minimální mzdu. Kolik musí dlužník platit, určuje soud individuálně podle příjmového potenciálu, který se určuje podle dlužníkova vzdělání, praxe a dovedností.
Co oddlužení dlužníka znamená pro věřitele?
Pokud je dlužník takto soudem osvobozen, věřitelé už nemohou zbytek půjčky vymáhat. To se týká bankovních či nebankovních půjček, ale i třeba dluhů na nájemném či zdravotním pojištění a dalších. Jsou však výjimky, které se týkají například dluhů na výživném nebo dluhů, které vznikly jako náhrada škody za úmyslný trestný čin. Na ty se oddlužení nevztahuje.
Jaké jsou příčiny toho, že se lidé ocitnou ve velkých dluzích?
Nejčastěji dluhy vznikají neuváženým braním půjček. Ale přicházejí například i klientky, které se zadlužily kvůli bývalému příteli či manželovi, který je přesvědčil, aby si vzali půjčku. Slíbil jim, že ji bude splácet, ale pak to neudělal. Dalším důvodem jsou dluhy, které lidem zbyly po rozvodu. Jestliže si totiž jeden z partnerů během manželství vezme půjčku, odpovídají za ni oba, a to i po rozvodu. Řadě lidí vznikly dluhy během neúspěšného podnikání, někteří z nich je třeba od devadesátých let neřešili a dluhy narůstaly. A přicházejí i zadlužení senioři, kteří se třeba příliš snažili pomoci svým příbuzným nebo si brali půjčky na zlepšení své životní úrovně.
Setkáváte se i s oběťmi jednání neférových firem?
Přicházejí klienti, kteří právě kvůli jednání neférových firem přišli například o byt nebo dům. Neférová firma jim nabídla vyřešení dluhů vykoupením jejich nemovitosti. Pokud jim na to zadlužený člověk skočí, sice dostane nějaké peníze, ale vždy pod cenou, než jakou by získal běžným prodejem. Ve smlouvě navíc podepíše vysoký nájem nebo další podmínky, kvůli kterým velice rychle přijde o možnost, aby si byt mohl zakoupil zpět. Často to končí tím, že tito lidé o své nemovitosti přijdou. Měl jsem tu případ člověka, který následkem takovéhoto jednání skončil na ulici.
A co nebankovní půjčky?
Další neférové společnosti jsou ty, které poskytují nebankovní půjčky na vysoký úrok. Například jedna klientka si půjčila 40 tisíc korun, ale vrátit musela 140 tisíc. Další si půjčila 180 tisíc korun, ale vrátit musela 360 tisíc. I s tím se tu setkáváme.
Jak moc přibývá lidí, kteří mají nepřekonatelné finanční problémy?
Podle zkušeností naší dluhové poradny v posledních letech přibývá jak klientů, tak i počtu podaných žádostí o oddlužení. Počet roste každý rok někdy od roku 2019. V současné době je v České republice více než 600 tisíc lidí zatíženo exekucí, z toho v Ústeckém kraji 85 tisíc a například zde v okrese Litoměřice přes sedm tisíc.
V Lovosicích nedávno otevřela nová dluhová poradna, vznikly v okolí i další?
Poradna Naděje, kde působím, má nyní v Ústeckém kraji pět dluhových poraden. Ty v Kadani, v Klášterci na Ohří a ve Štětí, kde jsem já, už fungují delší dobu. Vedle té lovosické letos přibyla i dluhová poradna v Roudnici nad Labem. Neziskových organizací, které pomáhají s dluhovou problematikou, je však víc. Mapu všech dluhových poraden nabízí třeba Člověk v tísni na stránkách jakprezitdluhy.cz. Na portálu justice.cz pak zájemci naleznou seznam všech právnických osob, které mají akreditaci na zpracování návrhů o oddlužení.
Na co by si lidé měli dát pozor, aby se neúměrně nezadlužili?
Lidé by si neměli půjčovat na zbytečnosti, jako jsou dárky nebo dovolená. Když už se pro půjčku přece jen rozhodnou, měli by si před jejím uzavřením předem spočítat, zda budou mít na placení splátek. Je potřeba si uvědomit, že doba splácení může trvat i několik let. Je nutné vzít v potaz i to, od koho si člověk půjčuje, aby nenaletěl neférovým nebankovním společnostem. Dále lidem doporučujeme, aby se dívali nejen na inzerované akční úroky, ale na RPSN (roční procentní sazbu nákladů), kde jsou sečteny všechny roční náklady.