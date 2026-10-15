Dny české a německé kultury nabídnou desítky akcí v Ústeckém kraji a Sasku

Dny české a německé kultury propojí od 29. října do 15. listopadu Ústecký kraj a Sasko. Osmadvacátý ročník festivalu nabídne koncerty, divadelní představení, filmy, literární setkání i společné výpravy za kulturou. Letošní motto Echt? se zaměřuje na otázku, co je skutečné a čemu lidé věří ve světě umělé inteligence, sociálních sítí a dezinformací. ČTK o tom informovala Adéla Kopecká z ústeckého Veřejného sálu Hraničář.
V Děčíně festival zahájí projekce němého filmu Krakonošova svatba z roku 1916 s živým hudebním doprovodem. "Projekt, který propojuje ranou kinematografii se současnou hudbou a společnou kulturní pamětí, vznikl ve spolupráci se Saskou zemskou a univerzitní knihovnou v Drážďanech a zámkem Lauenstein," uvádí organizátoři. Film se bude promítat 29. října od 19:00 v děčínském Kině Sněžník.
Literární část zastoupí mimo jiné spisovatel a cestovatel Josef Formánek, který v Ústí nad Labem ve Veřejném sále Hraničář nabídne 30. října od 19:00 autorské čtení, fotografie a vyprávění ze svých cest.
Jednou z hlavních událostí bude multimediální performance 24 Frames/Sec, která 2. listopadu od 19:00 ve Veřejném sále Hraničář připomene průkopnici animovaného filmu Lotte Reinigerovou a sto let od premiéry jejího snímku Dobrodružství prince Achmeda. Divadelní program doplní 5. listopadu od 18:00 inscenace Ottla: Nejmilejší sestra Franze Kafky, která přibližuje osud spisovatelovy mladší sestry, jež zahynula za druhé světové války.
Přehlídka Das Filmfest představí současnou tvorbu německy mluvících zemí. Její ústeckou část zahájí 7. listopadu od 19:00 ve Veřejném sále Hraničář snímek Ach, tato prázdnota, tato strašlivá prázdnota režiséra Simona Verhoevena. Dalším uváděným filmem bude drama Hrdinka švýcarské režisérky Petry Biondiny Volpeové, které se věnuje náročné práci zdravotnického personálu.
Hudební program doplní na zámku Velké Březno 31. října od 17:00 koncert německého Freytag Tria. Tři sourozenci uvedou komorní koncert s názvem Zrcadlo společnosti, ve kterém zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Lery Auerbachové a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Od klasické hudby se program přesune k současné elektronické scéně, kterou 7. listopadu od 22:00 představí Večer s elektronickou hudbou v ústeckém klubu Bedna. Hudební program propojí různé podoby současného techna, raveu a taneční elektroniky.
Česko-německé setkávání se odehraje také na Labi. V sobotu 14. listopadu v 10:00 vypluje loď z Děčína do Pirny. Cestující čekají autorská čtení, loutkové divadlo, rozhovory a tvůrčí dílny pro děti i dospělé.
Festival vznikl v roce 1999 z iniciativy Nadace Brücke/Most. Jeho cílem je prostřednictvím kultury prohlubovat vzájemné porozumění mezi Čechy a Němci a posilovat vztahy v příhraničí. Iniciativu festivalu na české straně převzal v roce 2024 Veřejný sál Hraničář. Mezi další pořadatele patří Euroregion Elbe/Labe, město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Kompletní program a další informace jsou k dispozici na webu.