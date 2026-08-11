Dny lesních řemesel v Českém Švýcarsku se kvůli požárnímu riziku neuskuteční

Tradiční akce Dny lesních řemesel na louce u Dolského mlýna v národním parku České Švýcarsko se kvůli extrémnímu požárnímu riziku neuskuteční. Měla se konat od 20. do 22. srpna. Správa parku o změně informovala na svých webových stránkách.
Celou ČR sužuje extrémní sucho a vysoké teploty. Hlavním bodem oblíbené akce v národním parku je výroba dřevěného uhlí v milíři, podle organizátorů by to ale letos nebylo rozumné. "Víme, že se na akci řada z vás těšila, ale jsme si jistí, že i vy na našem místě byste udělali to samé," uvedla správa parku. Ukázka starých řemesel se naposledy nekonala v roce 2022, kdy národní park zasáhl obří požár.
V národním parku platí vysoký stupeň požárního rizika. Výletníci mohou chodit jen po značených cestách. Do parku mají lidé od 22:00 do 6:00 zakázaný vstup. Rozdělávání ohně, kouření, používání vařičů a nocování jsou zakázané trvale.
Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů v důsledku déletrvajícího sucha vydali také meteorologové.