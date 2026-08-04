Do auta v centru Chomutova narazil cyklista, měl skoro tři promile v dechu

Opilý cyklista narazil v centru Chomutova do zaparkovaného auta. Jednašedesátiletý muž spadl i s kolem na přední část vozidla a poté na silnici. Nikomu se nic nestalo, škoda na autě je několik tisíc korun. Policisté muži naměřili téměř tři promile alkoholu v dechu, informovala o tom dnes na webu chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Nehoda se stala před týdnem. Cyklista nejprve kličkoval po silnici ze strany na stranu, později se přesunul na chodník. Po chvíli stejně jízdu nezvládl, ztratil rovnováhu a s kolem upadl na auto. Policisté při dechových zkouškách naměřili muži hodnoty v rozmezí od 2,51 do 2,93 promile. Kvůli rozdílu mezi výsledky dechových zkoušek se cyklista podrobil odběru krve. Hladinu alkoholu, kterou v sobě měl, tak určí až rozbor krevního vzorku. Cyklista policistům řekl, že před jízdou vypil čtyři velká 12stupňová piva.
Po ukončení vyšetřování oznámí policisté přestupek příslušnému správnímu orgánu. Ten může cyklistovi uložit pokutu od 7000 do 25.000 korun. V případě způsobení dopravní nehody se horní hranice sazby pokuty navyšuje na dvojnásobek.