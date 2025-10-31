Před lety však došlo k přesunu sochy do zámeckých interiérů, aby nedocházelo k její degradaci vlivem povětrnostních podmínek. „Bazének v zámecké zahradě tak zůstal osamocený,“ uvedla kastelánka Jana Zajíčková.
Letos v létě však barokní dílo putovalo do restaurátorské dílny, kde podle něj odborník vyrobil kopii. V polovině října se pak starý i nový Neptun vrátili na Stekník.
„Kopie byla instalována na zmíněný bazének na parteru západní části zámecké zahrady a originál sochy byl navrácen do interiéru zámku,“ popsala Zajíčková.
Celkové náklady činily zhruba 300 tisíc korun, přičemž projekt podpořila 90 tisíci korunami společnost The Friends of Czech Heritage. Jde o britskou charitativní organizaci, která se zaměřuje na záchranu a obnovu památek v České republice.